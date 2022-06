Lost Ark zeigt die nächste Klasse in Korea – Nutzt einen riesigen Regenschirm und Wetter-Magie

In Korea fand in der Nacht die LOA ON statt. Dabei handelt es sich um ein Event zu Lost Ark, bei dem ein Ausblick auf die Zukunft gegeben wird. Ein Highlight war dabei die neue Klasse Aeromancer, die noch 2022 in Korea erscheinen soll.

Was ist das für eine Klasse? Der Aeromancer gehört zur Grundklasse „Spezialist“. Diese wurde in Korea mit der Klasser Painter im Januar 2022 eingeführt. Sie ist nur mit einem weiblichen Charakter spielbar und nutzt als Waffe einen riesigen Regenschirm.

Ihre Angriffe kontrollieren das Wetter. So kann sie Regen, Tornados, Sonnenstrahlen und Wind erzeugen, um damit Gegner zu kontrollieren oder der eigenen Gruppe zu helfen. Das ist auch generell ihre Rolle. Alle Spezialisten sollen Klassen sein, die eine Art Supporter-Rolle in ihrer Gruppe einnehmen.

Genaue Details zu den Fähigkeiten gibt es bisher jedoch noch nicht. Der Release in Korea ist für den 6. Juli geplant.

Auf der LOA ON wurde erstes Gameplay der Aeromancer gezeigt, das wir für euch hier eingebunden haben:

Viel Lob für die Animationen, aber Kritik für das kindliche Aussehen

Wie kommt die neue Klasse an? Im reddit bekommt die Aeromancer viel positives Feedback. Gelobt werden vor allem die detailreichen Animationen, die bei der Wetter-Magie genutzt werden:

Suhtiva schreibt: „Beide, sowohl der Painter als auch der Aeromancer sind so wunderschön. Respekt an das Design-Team.“

SakanaAtlas ist totabl begeistert: „Heillige Scheiße, sie sieht wirklich unglaublich gut aus.“

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. NobleN6 nennt die Aeromancer etwa „Loli-Class“, also eine Klasse, die bewusst auf ein kindliches Aussehen getrimmt ist. Schon bei der Klasse Painter gab es ähnliche Kritik. Trotzdem sorgte diese für Rekorde in den Spielerzahlen in Korea.

Einigen gefällt zudem das reine „Mage-Feeling“ nicht. Sie hätten sich lieber eine Mischung aus Magier und Assassine gewünscht. Die Mehrheit jedoch feiert die neue Klasse.

Was wurde noch auf der LOA ON vorgestellt? Im reddit haben die Nutzer die wichtigsten neuen Infos des Events zusammengefasst:

Das Tripod-System wird überarbeitet und soll einen Sammeleffekt wie die Gravuren bekommen.

Ein großer Balance-Patch für die Klassen ist geplant.

Der Training-Room wird überarbeitet, um verschiedene Gems, Tripods, Kartensets und mehr ausprobieren zu können.

Die Welt-Karte soll überarbeitet werden.

Es wurden neue Guardian- und Legion-Raids angekündigt.

Es ist neuer Content für die eigene Insel geplant.

Was sagt ihr zur neuen Klasse Aeromancer? Spricht euch das Konzept an? Und was glaubt ihr, wie schnell wir sie im Westen sehen werden?

