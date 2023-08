Lost Ark Server Down – Alles zum größten Patch seit Release

Das wöchentliche Update in Lost Ark fällt heute, am 16. August, gigantisch groß aus. Denn der August-Patch “Wield the Storm” ist der größte, den es in unserer Version des MMORPGs bisher gab. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was steckt im Update? Richtig viel. Die gesamten Patch-Notes des August-Updates sind unfassbare 80 Seiten lang, etwa 22.000 Wörter. Doch wir brechen das an dieser Stelle auf die Höhepunkte für euch herunter.

Die Lufttänzerin ist, wie die Artist auch, eine Spezialistin:

Lost Ark ist heute, am 16. August, für 15 Stunden offline

Wie lange ist der Server-Status offline? Die Lost Ark Server gehen, entweder um 9:00 (laut Twitter) oder 10:00 Uhr (laut Patch-Notes) deutscher Zeit offline. Sie werden für rund 15 Stunden nicht erreichbar sein. Wenn alles nach Plan läuft, könnt ihr also erst spät in der Nacht wieder zocken.

Außerdem ist bei einem Patch von derartiger Größe davon auszugehen, dass ein größerer Download folgen wird. Wir halten euch über Downtime und Download hier auf dem Laufenden und aktualisieren den Artikel rechtzeitig und regelmäßig.

Die gesamten Patch-Notes könnt ihr auf playlostark.com lesen. Ihr habt ja wirklich viel Zeit dafür.

Community ist begeistert, spricht vom besten Patch überhaupt: „Das ist alles, was wir wollten und ein bisschen mehr“

Wie reagieren die Fans? Die Stimmung im offiziellen Reddit von Lost Ark ist gigantisch. Sämtliche Forderungen der Community in den letzten Wochen wurden mit dem August-Patch erfüllt, negative Stimmen gibt es tatsächlich keine.

Stattdessen erfreuen sich die Spieler an Kleinigkeiten, die in den Patch-Notes, fast schon versteckt sind. Dass man in Chaos Dungeons nicht mehr umgeworfen werden kann, oder dass der Frosch zurückgekehrt ist, bei dem man für Gold legendäre Gravuren kaufen kann, werden besonders häufig genannt.

Einige User gehen sogar so weit und sagen, dass die westliche Version aktuell bessere Updates bekommt, als die koreanische.

Was sagen die Leute? Einige der Kommentare wollen wir an dieser Stelle wiedergeben:

breakzyx sagt: “Heiliger Bimbam, das ist tatsächlich alles, was wir wollen und ein bisschen mehr. Diese Patch-Notes sind so riesig.”

parzival schreibt: “Oh mein Gott, die garantierten Island-Souls-Drops von den niedrigeren Inseln sind super toll. Ich kanns gar nicht abwarten, mich einzuloggen.”

Roxerz nimmt alles mit Humor: “15 Stunden Downtime ist heftig, aber die Zeit braucht man auch, um diese Patch-Notes komplett zu lesen.”

Was haltet ihr von dem Update? Spielt ihr aktuell noch Lost Ark? Und falls nicht, aktuell ist ein genialer Zeitpunkt, um wieder in das MMORPG einzusteigen. Denn die Events für Anfänger wurden im Vergleich zum letzten Mal noch stärker verbessert.

Denn schon im März sagte Lost-Ark-Experte Mark Sellner: Noch nie war der Zeitpunkt besser als heute, um mit dem MMORPG zu starten