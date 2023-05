MMORPG Lost Ark bekommt heute eine neue Klasse – Ist so stark, dass viele jetzt schon einen Nerf befürchten

Am 10. Mai kommt in Lost Ark der erste Teil des „Slay your way to Elgacia“-Updates und bringt neben einigen Änderungen auch eine beliebte und starke, neue Klasse mit in den Westen: die Schlächterin. Warum ihr euch trotzdem nicht zu früh freuen solltet, erklären wir hier.

Was bringt das Update? Neben der neuen Klasse handelt es sich im Mai größtenteils um “Quality of Life”-Updates. Mit dabei ist der neue Ebenholz-Würfel, der die bisherige Mechanik von Boss-Rausch und Würfel ersetzt und zusammenführt.

Außerdem erwarten euch nette Kleinigkeiten. So können die beiden Pistolen-Klassen, also Deadeye und Gunslinger, nicht mehr nur durch ihr Arsenal an Waffen wechseln, sondern diese auch wegstecken. Das soll zur Immersion beitragen und kommt bei der Community tatsächlich sehr gut an.

Auch das Wissenstransfer-System wird verbessert. So soll es euch in Zukunft erleichtert werden, neue Charaktere für wenig Gold durch die Story zu pushen und direkt auf Level 50 zu bringen.

Was ist das Highlight im Mai? Das Highlight des Patches ist jedoch ganz klar die neue Klasse. Mit der Schlächterin (english Slayer) kommt die vorletzte neue Klasse in den Westen. Dann liegt unsere Version bloß noch eine Klasse hinter Korea.

Die Schlächterin ist eine weibliche Version des Berserkers und damit die ersten feminine Krieger-Klasse. Sie führt ein Großschwert in den Kampf und fokussiert sich mit ihren Klassengravuren eher auf Spezialisierung, als auf Krit und Flinkheit, wie etwa der Wahnsinns-Berserker.

Schlächterin führt DPS-Listen an, kommt mit verführerischem Event

Warum ist die Klasse das Highlight? Die Schlächterin steht in den Tierlisten sehr weit oben, was PvE als auch PvP angeht. Sie verfügt über enormes Burst-Potenzial und auch ihr Schaden pro Sekunde ist massiv. Mit der richtigen Ausrüstung kann sie mehr als eine Milliarde Schaden auf einmal verursachen, was die allermeisten anderen Klassen weit in den Schatten stellt (via YouTube).

Außerdem gilt das Großschwert in der Community ohnehin als beliebte Waffe, da es viele ansprechende Skins für die Waffe gibt und der sogenannte “Glow” entsprechend groß und auffallend ist. Mit Glow ist das immer stärker werdenden Leuchten der Waffe gemeint, das größer wird, je weiter man die Waffe verbessert.

Was euch noch verlocken kann: Des Weiteren startet mit dem Release der Schlächterin auch ein neues Progressions-Event. Dabei bekommt ihr wieder einen Power-Pass geschenkt, der euch diesmal bis Gearscore 1.340 pushed. Der ist diesmal auch für Spieler, die noch keinen Charakter so weit gespielt haben. Einzige Voraussetzung ist, dass euer Account mindestens seit Dezember 2022 besteht.

Ab 1.340 könnt ihr dann das neue Event starten, das euch hilft, bis Itemlevel 1.460 zu kommen. Dafür gibt es Materialien geschenkt, verbesserte Chancen beim Upgraden und viele nützliche Gegenstände sowie 4 kostenfreie, zeitlich begrenzte Gravuren.

Die neue Klasse wird nicht so stark bleiben

Warum ihr euch nicht zu früh freuen solltet: Die Klasse ist so enorm stark, dass die Fans in Korea bereits jetzt fest von einem Nerf ausgehen, also einer Abschwächung der Schlächterin. Aktuell ist ein Patch der koreanischen Server für den 12. Mai angekündigt, also kurz nach dem Release der Klasse bei uns (via reddit).

Bisher gibt es noch keine Patch-Notes, doch sind sich die meisten Experten einig: Der Nerf der Slayer muss zwingend kommen. Selbst wenn er jetzt noch nicht erscheint, kann die Schlächterin ihre enorme Performance wohl nicht beibehalten.

Da die Klasse bei uns jedoch mit dem Mai-Patch am 10. Mai erscheint, hat sie die Abschwächung mit ziemlicher Sicherheit noch nicht mit an Bord. Ihr lauft also auf große Gefahr, eine Klasse zu spielen, die schon mit dem nächsten Update deutlich an Macht und Schaden einbüßen könnte.

Wie jede neue Klasse müsst ihr dabei vermutlich auch für die Schlächterin sehr viel Gold auf den Tisch legen, um kurz nach Release an gute Ausrüstung für sie zu kommen. Überlegt euch also mehrfach, ob sich das wirklich für euch lohnt.

Was haltet ihr von der Schlächterin? Ist euch der anstehende Nerf egal? Oder hattet ihr sowieso keine Lust auf die Klasse? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

