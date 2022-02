Der Controller rettet mir den Spaß am MMORPG Lost Ark – Nie wieder Fingergulasch

Als gelernter Controller-Spieler hat MeinMMO-Autor Maik Schneider immer mal wieder Probleme mit Tastatur- und Maus-Steuerungen. Beim MMORPG Lost Ark ist die Steuerung für ihn ein echtes Hindernis, doch die Controller-Unterstützung rettet ihm den Spielspaß.

Lange war der PC für mich nur eine Maschine, die Strategie- und Aufbauspiele ermöglicht. Seit einigen Jahren rückt der Computer jedoch immer mehr in meinen Gaming-Fokus – auch dank der Arbeit hier bei MeinMMO.

WASD hab ich drauf. Rutschen, Sprinten und Springen kriege ich auch noch hin. Aber was bitte geht mit der Steuerung beim MMORPG Lost Ark?

Ich möchte euch zeigen, welche Probleme ich mit der Tastatur-Steuerung hatte und gebe Empfehlung für eure Tastenbelegung mit dem Controller.

Tastatur führt zu Totalausfällen beim Kämpfen und Questen

Als angehender Artilleristen-Experte feuer ich dauernd den NPCs meine Raketen um die Ohren, nutze verwirrt die falschen Verbrauchsobjekte, wenn ich panisch einen Trank schlucken will oder suche verzweifelt den Y-Knopf für meinen Ultimate.

Und dann ist da noch der Interagieren-Knopf auf G … AUF G!!! Ehrlich gesagt: Die Steuerung von Lost Ark mit Maus und Tastatur ist furchtbar.

Nach einigen Stunden voller Fingergulasch und unnötigen Toden versuchte ich mich an der Controller-Steuerung. Und was soll ich sagen: Lost Ark kann richtig Spaß machen, wenn die Steuerung nicht im Weg steht.

Controller-Steuerung ist ein Segen für verwirrte Gehirne

Wie funktioniert die Controller-Steuerung in Lost Ark? Das System ist voll implementiert und lässt euch die wichtigsten Knöpfe frei belegen.

Wollt ihr in den unzähligen Menüs rumtippen, funktioniert der rechte Stick wie eine Maus und lässt euch den Cursor steuern.

Insgesamt funktioniert der Controller 1A bei Lost Ark. Einstecken, loslegen, fertig. Maus und Tastatur lassen sich nebenher ebenfalls noch bedienen – der Übergang ist flüssig und ihr müsst theoretisch nichts einstellen.

Am Anfang hatte ich Maus und Tastatur noch in der Nähe. Nach ein paar Stunden nutze ich die Maus aber nur noch zum Inventar- und Belohnungs-Management: Da kann der Controller nicht mithalten.

Besonders beim Kämpfen und Questen ist der Controller jedoch eine echte Erleichterung. Stolpert ihr über die Tastatur-Steuerung oder kommt von den Konsolen, dann solltet ihr den Controller in Lost Ark auf jeden Fall mal versuchen.

Lost Ark: Empfehlungen zur Controller-Belegung

Was sollte ich einstellen für die Controller-Steuerung? Nach ein paar Stunden am Controller fühlte ich mich dann richtig wohl in Lost Ark.

Einige Einstellungen habe ich noch vorgenommen, damit die Fähigkeits- und Item-Slots sinniger zu den Knöpfen passen:

Maiks Controller-Steuerung Fähigkeiten

Fähigkeit 1: LT + X

Fähigkeit 5: LB + X

Fähigkeit 2: LT +Y

Fähigkeit 6: LB + Y

Fähigkeit 3: LT + B

Fähigkeit 7: LB + B

Fähigkeit 4: LT + A

Fähigkeit 8: LB + A

Rolle: A

Standardangriff: X

Legt euch die obere Fähigkeiten-Reihe auf den hinteren Trigger (LT) und die untere Reihe auf den vorderen (LB). Auch die andere Seite mit den Item-Plätzen und Kampf-Gegenständen habe ich so angeordnet.

Maiks Controller-Steuerung Items/Kampfgegenstände

Leerer Platz 1: LT + X

Leerer Platz 2: LT +Y

Leerer Platz 3: LT + B

Leerer Platz 4: LT + A

Leerer Platz 5: LT + RT + X

Platz 6 (Reittier): Digikreuz unten

Kampfgegenstand 1: LB + X

Kampfgegenstand 6: LB + Y

Kampfgegenstand 7: LB + B

Kampfgegenstand 8: LB + A

Bei der Map habe ich zudem die Knöpfe getauscht, damit ich die transparente Übersichtkarte auf dem kleinen „SELECT“-Knopf habe und für die komplette Karte ziehe ich noch den vorderen Trigger [SELECT + LB].

Maiks Controller-Steuerung Sonstiges

Interagieren: Rechten Stick drücken

Inventar: Digikreuz links

Instrument: Digikreuz oben

Emotes: Digikreuz rechts

Weltkarte: SELECT + LB

Karte: SELECT

Für einen schnellen Überblick über alle wichtigen Knöpfe zum Kämpfen und Questen für den Start, habe ich euch hier nochmal alles auf ein Bild gepackt:

Jedoch stößt der Controller bei gewissen Mechaniken an seine Grenzen: Habt ihr eine Gravur, für die ihr Ausrufezeichen in den Chat spammen müsst, eignen sich Maus und Tastatur leider besser.

Macht euch die Maus- und Tastatur-Steuerung ebenfalls so fertig? Habt ihr den Controller in Lost Ark schon ausprobiert? Oder wart ihr vom ersten Moment an Voll-Profis?

Lasst uns gern ein Kommentar da und teilt eure Gedanken mit uns. Ich bin wirklich froh, dass ich kein Fingergulasch mehr in Lost Ark anrühre.

