Nach 15 Jahren mit MMORPGs, fühlt sich Lost Ark wie mein erstes an

Das neue MMORPG Lost Ark bringt richtig viel Innovation mit. So viel, dass MeinMMO-Autor Mark Sellner behauptet, es fühle sich an, als würde er zum ersten Mal ein MMORPG spielen, obwohl das eigentlich schon über 15 Jahre her ist.

Hand aufs Herz: Wie oft habt ihr schon ein komplett neues MMORPG angefangen und dachtet euch bereits nach wenigen Minuten oder Stunden „Irgendwie habe ich das alles schon mal gesehen“?

Das liegt nicht an euch selbst, sondern daran, dass viele westliche MMORPGs auf ähnliche Muster und Schemata setzen. Was nicht unbedingt negativ sein muss, denn als jemand, der Guild Wars 2 sehr lange gespielt hat, brauche ich nur wenig Zeit, um mich in Elder Scrolls Online, New World und Co reinzudenken.

Dadurch verringert sich die Hemmschwelle einen neuen Genrevertreter auszuprobieren drastisch und bisher habe ich das immer als etwas Positives wahrgenommen. MMORPGs können nämlich verflixt kompliziert sein, wenn man noch nie eines gespielt hat.

Wer schreibt hier? Mark Sellner ist MMORPG-Autor bei MeinMMO und ist seit über 15 Jahren in dem Genre unterwegs. Dabei hat er von Asia-Grinder bis „Tiny“-MORPG alles gesehen und gespielt. Doch nach mehreren tausend Stunden in dem Genre fühlt sich Lost Ark für ihn an, wie etwas vollkommen Neues.

Schnell ist man verloren zwischen Gearscore, Crafting, Dungeons, World-Bossen, Komplettierungsaufgaben und zig verschiedenen Klassen. Da ist es doch gut, wenn man 15 Jahre MMORPG-Erfahrung hat und bereits weiß, wie viele dieser Mechaniken funktionieren, oder?

Lost Ark belehrte mich aber eines Besseren. Obwohl ich in all den Jahren sicher mehr als 50 verschiedene MMORPGs gespielt habe, fühlt sich das koreanische Iso-MMORPG an, als wäre es das Erste, was ich je gezockt habe. Es gibt mir sogar Dinge zu tun, die ich so noch nie erlebt habe. Und das ist richtig gut.

Nach 15 Jahren habe ich wieder mein erstes MMORPG gespielt und es sofort bereut

Denn Lost Ark erfindet viele Mechaniken vielleicht nicht neu, setzt sie aber so anders um, dass es mich selbst als erfahrenen MMO-Spieler überrascht. Es fühlt sich an, als würde ich plötzlich zum ersten Mal ein MMORPG spielen oder endlich eines, das weiter gedacht wurde.

Auch in Lost Ark loote ich mir nach und nach eine bessere Ausrüstung zusammen und klappere in einer mehr oder weniger offenen Welt Quests ab, von denen mich die meisten Dialoge nicht zu interessieren brauchen. Doch es sind gerade die Aufgaben, an denen ich hängen bleibe, die das Game so gut machen.

Zu oft fragt mich ein NPC etwas, was ich richtig beantworten muss, damit die Quest weitergeht. Das sind keine Fragen, deren Antwort ich sowieso weiß, sondern oft Dinge, die mir im Rahmen dieser Quest erst beigebracht wurden. Habe ich nicht aufgepasst und weiß nicht, wie der erste aller Wächter hieß, bin ich bei dem Fragesteller erst mal unten durch.

Natürlich kann ich den Dialog dann einfach neu starten, doch es gibt auch Momente, in denen mich Lost Ark tatsächlich dafür bestraft, Dialoge nicht mitgelesen zu haben.

Schau genau hin, du Idiot!

Wer in Lost Ark nicht genau liest, was er machen soll und wie die folgende Mechanik funktioniert, fällt auf die Nase. Das passiert mal mehr und mal weniger ausgeprägt, aber es passiert. Eine Mechanik, die zwar Sinn ergibt, ich aber so aus MMORPGs eher wenig kenne. In mehreren tausend Stunden Guild Wars 2 kann ich mich höchstens an eine Handvoll Aufgaben erinnern, für deren Lösung ich wirklich zuhören musste.

Lost Ark hingegeben bringt mir durch Dialoge schonend bei, genauer hinzusehen. Wenn ich das nicht lerne, werde ich später dafür leiden. Bereits im ersten Gebiet Rethramis benötige ich einen 500 Jahre alten Wein, um den Abenteuerfolianten zu vervollständigen.

In einem Dungeon finde ich dann einen 499 Jahre alten Wein, den ich sofort konsumieren kann. Tue ich das, erhalte ich einen Erfolg, der mir mitteilt, dass ich ein Idiot bin – das steht da übrigens wörtlich.

Das Item ist weg und mein Foliant nicht vervollständigt. Also muss ich abermals in den Dungeon gehen und die Flasche Wein holen. Bei genauerem Lesen fällt mir die Item-Beschreibung ins Auge. „Nur ein Idiot würde diese wertvolle Flasche sofort trinken“. Außerdem steht da, ich solle sie 2 Stunden lang in meinem Inventar behalten.

Höre ich auf die Beschreibung, so wird aus dem 499 Jahre alten Wein tatsächlich nach zwei Stunden ein 500 Jahre alter Wein, den ich dann auch trinken darf und damit den Eintrag im Folianten freischalte. Aber gelernt habe ich zu dadurch noch viel mehr über das Game.

Wollt ihr den Eintrag im Folianten haben, müsst ihr also aufpassen

Von nun an schaue ich mir nämlich jede Itembeschreibung eines seltenen Gegenstandes penibel genau an, denn solche Mechaniken erwischten mich in über 200 Stunden durchaus häufiger. Manchmal muss ich ein Eis innerhalb einer Minute essen, mal darf ich ein Ei nicht in der Ersten und nicht nach 3 Minuten essen. Allein der Abenteuerfoliant fordert so ständig meine Aufmerksamkeit auf eine Weise, in der MMORPGs das selten tun.

Diese Mechanik wird teilweise so weit ausgereizt, dass es unangenehm wird. Seinen zugleich besten als auch schlimmsten Höhepunkt hat das auf dem Kontinent Arthetine. Hier sollt ihr die „Unknown Liquid XD-6353“ zubereiten. Sie besteht aus 6 verschiedenen Zutaten mit sehr diffusen Namen.

Die einzige Challenge dabei ist es nun einfach herauszufinden, welche Zutaten ihr kaufen müsst. Und das ist so viel schwieriger, als ihr jetzt vielleicht denkt. Denn während wir das Item IX-ILIL121lIILI1 benötigen, gibt uns das Game gleich 7 verschiedene Gegenstände zur Auswahl, die fast identisch heißen. Kaufe ich das falsche, habe ich erfolgreich Silber verbrannt.

Nur das richtige kaufen ist doch einfach, oder?

Lost Ark fordert meine Aufmerksamkeit an dieser Stelle auf eine seltsame Art und Weise, die mich gleichzeitig glücklich und traurig macht. Denn, obwohl ich jetzt zurückschaue und denke, dass diese Quest ein Meisterstreich von Smilegate ist, war ich enorm genervt, während ich sie machen musste.

Ähnlich erging es mir mit der Nebengeschichte „Das Geheimnis Ihrer Majestät“ in Nord-Vern. Wenn ich hier nicht richtig lese, dass ich gerade mit dem falschen Gegenstand interagiert habe, laufe ich gefühlt ewig über die Karte. Ich war davon sogar so genervt, dass ich sofort nach dem Abschluss einen Guide dazu geschrieben habe, damit das nicht noch jemand erleiden muss.

Aber auch hier denke ich mir im Nachgang: „Mist, das ist eigentlich wirklich gut gemacht.“

Andere Spielmechaniken in Lost Ark führen diesen Ansatz fort und denken ihn weiter. Ich habe durchgehend das Gefühl, dass die Entwickler einen Schritt weitergegangen sind, als in anderen MMORPGs. Das merkt man nicht nur bei seltsamen Aufgaben und Kochrezepten.

Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Schreihals-Gravur, wie ich sie gerne nenne. Ein Gravur, die euch einen Schadensbonus verleiht, wenn ihr einen Satz mit fünf Ausrufezeichen in den Chat spammt. Eine augenscheinlich absurde Idee, aber doch irgendwie genial.

Und dann gibt es da noch eine Quest, die eine Fehlermeldung verursacht. Das erschreckte mich erst einmal tierisch, ich merkte aber dann, dass die zu der Quest gehörte und gewollt war. Lost Ark durchbricht mit solchen Einlagen immer wieder die, aus dem Film bekannte, vierte Wand und spricht mich dabei als Spieler an und nicht nur meinen Charakter.

Diese Quest erschreckte mich nachhaltig

Das sind vergleichsweise wenige Beispiele für eine ganze Menge spannender Aufgaben und Mechaniken, die man normalerweise eher nicht gewohnt ist. Lost Ark fühlt sich dadurch also an wie die nächste Stufe von MMORPG, das große Level-Up des Genres. Aber noch nicht ganz wie das allererste. Dafür sorgen noch mehr Dinge.

Der Trick am Setting ist, dass Lost Ark gar keines hat

Wenn ihr Lost Ark öffnet, denkt ihr, das Spiel hat ein leicht asiatisch angehauchtes Mittelalter-Fantasy-Setting. Nun, das ist schlichtweg gelogen. Diese Annahme bröckelt schon auseinander, wenn man sich die Klassen einmal genauer ansieht.

Denn neben dem klassischen Krieger, Assassinen, Magier und Bogenschütze erwarten euch hier auch Klassen wie der Artillerist. Er schießt mit einem großen Artilleriegeschütz kleine Atomraketen um sich. Oder auch der Pistolenlanzer, der mit einem Schild und einer komischen Mischung aus Lanze und Gewehr hantiert.

Das passt nicht wirklich zu dem mittelalterlichen Fantasy, das ihr erwartet habt, oder? Spätestens klar wird das erneut auf dem Kontinent Arthetine. Denn während wir in Luterra ein eher mittelalterliches Europa und in Anikka ein feudales Japan besuchen, erstrahlt Arthetines Hauptstadt Stern’s Ursprung in feinster Steampunk-Manier.

Und so finde ich mich wenig später als Großschwert-schwingender Berserker auf einem Hoverboard wieder. Gleitend über eine Gravitationswelle auf dem Weg zu meinem Kampf-Mech. Während Roboter mit Laserscheiben nach mir werfen. Anschließend springe ich in den Kampfroboter und schieße die genmanipulierten Gegner mit zwei Maschinengewehren aus den Socken.

Arthetine zerreißt das ursprüngliche Setting förmlich in der Luft

Nur wenige Stunden zuvor befand ich mich aber noch als geschrumpfter Mokoko in einer Stadt, die innerhalb eines Baumes errichtet war und ritt auf Marienkäfern durch eine Welt. Die Welt, in der Raben allein aufgrund ihrer schieren Größe die gefährlichsten Gegner waren. Wenig später erwartet mich in Shushire plötzlich ein Setting, was mit harten Themen kaum mit den verspielten Mokokos zu vergleichen ist.

Lost Ark setzt bei jedem Kontinent und jeder Insel auf ein komplett eigenes Setting. Das fühlt sich frisch an und ermöglicht dem Spiel richtig viel auszuprobieren. Die Prämisse der Hauptstory: „Hilfe, Dämonen zerstören unsere Welt“, funktioniert nämlich absolut in jedem Setting hervorragend, und das beweist Lost Ark ständig.

Denn ein weiterer Grund, wieso sich Lost Ark wie mein erstes MMORPG anfühlt, ist gerade diese enorme Varianz. Während ich auf Anikka oder in Luterra durchaus das Gefühl habe, diese Settings und Dinge schon erlebt zu haben, fällt das bei anderen Orten komplett weg.

Gerade Arthetine, Tortoyk oder einige der kleinen Inseln geben mir Dinge zu entdecken, bei denen ich regelmäßig stehen bleiben und staunen muss, weil mir bisher kein MMORPG so viel Abwechslung in seiner Präsentation geboten hat, wie Lost Ark das tut.

Wenn ich, als gestandener Held, geschrumpft gegen einen Papagei mit Piratenhut kämpfen muss, ist das einfach genial. Oder wenn ich später einem Reporter dabei helfen soll, Umweltverschmutzungen aufzuklären, um Eisbären zu retten. Oder das eine Mal, als ich auf der Disco-Insel war und tanzen musste, oder… ihr merkt schon, es gibt viele „oder“ in dieser Aufzählung. Und noch so viele mehr, die hier nicht stehen (können).

Dieser einzigartige Look und die, in meinen Augen, bahnbrechenden Spielmechaniken sorgen dafür, dass sich Lost Ark für mich anfühlt, wie mein erstes MMORPG. Und das, obwohl ich seit 15 Jahren aktiv MMORPGs spiele.

Eine LAN-Party machte die Erfahrung perfekt

Wann hattet ihr zuletzt eine wirklich echte LAN-Party? So mit richtigen Computern in einem Raum, zusammengepfercht und ohne W-LAN oder andere Ersatzmöglichkeiten? Das dachte ich mir auch und veranstaltete mit meinen Freunden die „LostLAN“ – denn die waren genauso auf Lost Ark gehypt wie ich.

Diese LAN war die beste Idee, die ich bisher im Jahr 2022 hatte. Denn die gemeinsame Freude an dem Spiel mit insgesamt 7 weiteren Freunden im gleichen Haus zu teilen, war ein großartiges Gefühl.

Viele weitere kamen im Anschluss noch über Discord hinzu und wir verbrachten die gesamte Launch-Woche damit, einfach nur gemeinsam zu zocken. Und einige Momente dieser Woche sorgten dafür, dass sich das MMORPG so richtig neu anfühlte, wie mein erstes MMO eben.

Am 8. Februar hatten wir bis 18 Uhr einen Countdown eingerichtet, den wir auf einem großen Bildschirm präsentierten. Wir zählten die letzten 10 Sekunden bis zum Launch runter, wie an Silvester und feierten das auch genau so. Das war nur einer der vielen spaßigen Momente und viele weitere sollten folgen.

Eine echte LAN-Party, wie schön!

Vor allem aber als wir alle ungefähr Stufe 35 waren und die Gravuren freischaltet. Lost Ark ist nämlich beim besten Willen kein Game, was sich von selbst erklärt. So grübelten wir gemeinsam mitten in der Nacht darüber, wie diese Mechanik funktionieren könnte. Als wir es endlich herausfanden, lobten wir uns selbst und spielten weiter. Jedenfalls bis das nächste Gruppen-Denk-Projekt anstand.

Dieses Gefühl von kollektiver Freunde und dem Spaß daran, ein neues Spiel von Grund auf zu erkunden und jede noch so kleine Entdeckung sofort mit anderen teilen zu können, fühlte sich spannend an. Es fühlte sich, nach über 15 Jahren in diesem Genre an, wie mein allererstes MMORPG, nämlich richtig schön.

Was haltet ihr bisher von Lost Ark? Habt ihr das MMORPG genauso intensiv gezockt wie ich und fühlt es sich für euch ebenso frisch an? Wann war eure letzte LAN-Party? Oder habe ich euch soeben davon überzeugt, endlich mal wieder eine zu schmeißen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.