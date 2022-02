Lost Ark: So löst ihr „Das Geheimnis Ihrer Majestät“ – Alle Fundorte

Im neuen MMORPG Lost Ark gibt es einige Nebengeschichten und Sammelgegenstände, die richtig gut versteckt sind. Das „Geheimnis Ihrer Majestät“ in Nord-Vern lockt euch allerdings sogar in eine Falle. Wir von MeinMMO zeigen euch die Lösung.

Wie löst ihr die Nebengeschichte? Wie in vielen anderen versteckten Geschichten in Lost Ark müsst ihr auch in „Das Geheimnis Ihrer Majestät“ verschiedene Orte erkunden. Insgesamt 3 Stück gilt es für diese Story zu erforschen.

Dabei erhaltet ihr jeweils einen Buff in eurer Leiste, der euch anzeigt, wie viel Zeit euch noch bleibt, um das nächste Puzzlestück zu finden. Die Entwickler haben sich bei dieser Story aber etwas einfallen lassen, um die von euch zu erwischen, die gar nicht wirklich mitlesen.

Wo findet ihr den ersten Teil? Den ersten Teil gibt es im Fesnar Hochland, einer Karte in Nord-Vern, welche ihr nach der Stadt Rania erreicht. Lauft doch von dem einzigen Teleporter aus nach oben und dann links über die große Brücke.

Anschließend haltet ihr euch an der östlichen Wand, wenn ihr nach Süden lauft. In der zweiten „Einkerbung“ auf der Karte findet ihr dann, versteckt hinter einem Obelisken, den ersten Teil von „Das Geheimnis Ihrer Majestät“.

Hier findet ihr den ersten Teil der Geschichte

Wie findet ihr den zweiten Teil? Lauft vom Fundort des ersten Hinweises aus Westen, nur minimal südlich erblickt ihr dann ein großen, im Boden steckendes Schwert am westlichen Ende des Kartenabschnittes.

Doch Achtung, jetzt wird es fies. An dieser Stelle finden sich nämlich gleich zwei Bücher, die zu dem Geheimnis Ihrer Majestät passen. Nur eines davon lässt euch aber auch den dritten Fetzen aufheben und damit die Sammlung vollenden.

Ihr müsst das untere der beiden Bücher wählen, ihr erkennt, dass es das richtige ist, wenn euer Buff für das nächste Puzzleteil 29 Minuten lang ist. Ist er lediglich 9 Minuten lang, seid ihr in die Falle getappt und habt das falsche Stück genommen.

Wenn ihr den Text aufmerksam lest, steht bei dem falschen, oberen Buch auch dabei, dass ihr weiter nach Hinweisen suchen solltet. Doch wer liest das schon alles? Unser Autor Mark Sellner ist dem falschen Buch jedenfalls gleich zweimal auf den Leim gegangen.

Hier findet ihr den zweiten Teil, aber Achtung vor der falschen Fährte

Wie findet ihr den dritten Teil? Nun beginnt ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit, denn das dritte Teil der Sammlung ist in dem Dungeon der Balankar Berge, also im alten Elveria. Auf welcher Schwierigkeit ihr den Dungeon betretet, spielt dabei keine Rolle.

Ihr habt nur 29 Minuten Zeit, um etwa durch den halben Dungeon zu kommen, nachdem ihr das zweite Teil der Story aufgehoben habt. Nachdem ihr Thar im Kampf gegen den Drachen verloren habt, folgt ihr der Brücke alleine weiter. Nun folgt weiter der Quest des Dungeons, bis ihr in dem langen Gang nach links abbiegen müsst.

Der nächste Teil der Quest sieht vor, dass ihr euch verkleidet und euch eine Robe anzieht. Tut das aber auf keinen Fall! Sobald ihr die Robe tragt, verschwindet der Buff und ihr könnt den dritten Teil der Geschichte nicht mehr aufheben.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes, in dem es die Robe gibt, ist eine Art von Balkon, wo Elfen und Menschen gerade von Kultisten gefoltert werden. Macht ihr die Robenträger platt, könnt ihr am westlichen Ende des Balkons einen kleinen Stein entdecken. Interagiert mit ihm, um „Das Geheimnis Ihrer Majestät“ abzuschließen.

Der dritte und letzte Teil ist auch mit einer Falle versehen

Bonus-Tipp: Wenn ihr euch einen erneuten Besuch im Dungeon ersparen wollt, nehmt euch nach der Nebengeschichte die Robe und folgt der Geschichte. Entscheidet euch im nächsten Raum dazu, die Gegner nicht zu töten, sondern zu flüchten.

Nachdem ihr dann den Zwischenboss besiegt habt, springt nicht auf die nächste Plattform, sondern dreht um. In dem Gang, auf welchem der Balkon liegt, könnt ihr nun auch nach rechts und nicht nur nach links laufen. In der Sackgasse könnt ihr einfach durch die Wand marschieren und erhaltet dort 2 Mokoko-Samen.

Was ist mit euch? Seid ihr auch auf das falsche Buch in der Geschichte hereingefallen, oder lest ihr tatsächlich die Texte der verstecken Geschichten so genau durch, dass das nicht passiert ist? Konntet ihr die anderen Nebengeschichten in Nord-Vern lösen, oder gibt es noch andere, die hier zu Problemen führen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

