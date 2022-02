Lost Ark: Erfolg „Lieblingsmensch” für 50 Freunde schenkt euch viele Amethyst-Splitter

In Lost Ark lohnt es sich richtig, Freundschaften zu schließen. Sammelt ihr genug Freunde, erhaltet ihr den „Lieblingsmensch”-Erfolg und sichert euch damit begehrte Amethystsplitter.

Was ist das für ein Erfolg? Wer in den letzten Tagen fleißig Lost Ark gespielt hat (und genug Geduld für die Warteschlangen beweisen konnte), der wird in den Chat-Kanälen vermutlich schon öfter „add me“ gelesen haben. Warum wollen wildfremde Leute, dass ihr sie als Freund hinzufügt?

Der Grund dahinter ist ganz leicht, denn die Spieler wollen einen versteckten Erfolg freischalten. Der Erfolg nennt sich People Person – auf Deutsch „Lieblingsmensch“. Wir zeigen euch hier, was ihr dazu wissen müsst.

Erfolg schaltet euch 1.000 Amethystsplitter frei

Wie löst man den Erfolg? Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch 50 Freunde in Lost Ark zu besorgen. Dafür könnt ihr zum Beispiel den Leuten eine Freundschaftsanfrage senden, die in den Regions-Chats „Add me“ schreiben. Alternativ könnt ihr hier auch diesen Artikel mit eurem Server und Charakter-Namen kommentieren und weitere Leser von MeinMMO hinzufügen.

Damit solltet ihr schnell die Schwelle von 50 Freunden erreichen und das Achievement freischalten.

Was bringt der Erfolg genau? Ihr erhaltet 1.000 Amethyst Shards und dazu 520 Kader-Erfahrungspunkte. Die Splitter werden bei Erreichen des Erfolgs direkt in euer Universallager gelegt.

Warum ist das so besonders? Die Amethystsplitter sind eine begehrte Währung in Lost Ark. Aktuell erhaltet ihr sie nur über Twitch Prime oder durch Erfolge. Die Erfolge, die euch damit belohnen, sind (via lostarkcodex.com):

Beginner’s Luck Gewinnt in Proving Grounds – Bringt euch 2.000 Amethystsplitter

Fist Step Nehmt an Proving Grounds teil – Bringt euch 500 Amethystsplitter

First Step, Light’s Call Schließt den Prolog ab, ohne zu überspringen – Bringt euch 500 Amethystsplitter

People Person Fügt 50 Freunde hinzu – 1.000 Amethystsplitter

Universal Troubleshooter Erreicht Kampf-Level 50 – Bringt euch 500 Amethystsplitter, einen Titel und 1.490 Kader-EP

We’re all Buddies! Tretet einer Gilde bei – Bringt euch 500 Amethystsplitter



Legt jetzt los und fügt ein paar Freunde hinzu, damit ihr euch schnell die 1.000 Amethystsplitter sichern könnt. Habt ihr schon das entscheidende Level in Lost Ark erreicht, ab dem das Spiel viel besser wird?