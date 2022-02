Lost Ark: Was sind Piratenmünzen und wie farmt ihr sie am besten?

In Lost Ark gibt es zahlreiche verschiedene Währungen. Nahezu alles, was mit Inseln oder eurem Schiff zu tun hat, benötigt aber die rar gesäten Piratenmünzen oder auch Pirate Coins. Wie ihr die am besten bekommt, zeigen wir von MeinMMO euch hier.

Was sind Piratenmünzen? Diese Währung in Lost Ark benötigt ihr vor allem für Dinge, die auf dem Wasser passieren. Ihr könnt mit ihr bei den Handelsschiffen bezahlen, die ihr findet. Oft nehmen aber auch die fahrenden Händler auf diversen Inseln diese Münzen als Bezahlung.

Außerdem benötigt ihr sie, um eure eigene Insel weiter auszubauen und sogar für einige Mokoko-Samen braucht ihr Piratenmünzen. Sie schalten euch nämlich den Song of Resonance frei, den ihr für einige Situationen in Lost Ark benötigt.

Nicht zuletzt könnt ihr die wertvollen Piratenmünzen auch gegen viele andere Währungen umtauschen, sodass sie euch auch abseits von Meer und Insel weiterhelfen können. Kurzum, Piratenmünzen wollt ihr unbedingt haben.

Wo kriegt ihr schnell, viele Münzen her? Wenn ihr euch noch nicht allzu lange mit dem System beschäftigt habt, werdet ihr vermutlich erstmal 16.500 Münzen haben wollen, um den Song of Resonance zu kaufen, den ihr für einige Mokoko-Samen benötigt.

Nun dauert es vergleichsweise lange, um mit den üblichen und dauerhaften Farming-Methoden so viele Münzen aufzutreiben. Immerhin gibt es aber einige Quests, die euch aushelfen können. Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass ihr für alle dieser Aufgaben Level 50 erreicht haben müsst.

Habt ihr das aber, könnt ihr die folgenden Inseln besuchen und die Questreihen dort abschließen. Das dauert unterschiedlich lange und ist nicht immer gleich aufwändig, aber am Ende lohnt es sich. Da es jeweils nur eine Quest auf den Inseln gibt, beschränken wir uns hier auf die Insel-Namen.

Auf der Riesenpilz-Insel könnt ihr insgesamt 2.000 Piratenmünzen einkassieren

Die Quest auf Peyto und der Gleschterinsel bringt euch 5.000 Münzen ein

5.000 Münzen könnt ihr ebenfalls auf der Insel der Ausreißer mitnehmen

Etwas erhabener werdet ihr auf der Insel der Erhabenheit belohnt, mit 6.000 Münzen

Noch besser seid ihr auf der Goldwellen Insel bedient, hier gibt es 7.000 Münzen

Auf der Insel Kalthertz könnt ihr 8.600 Piratenmünzen einsammeln

Fermata, die Wiege des Meeres wiegt ebenfalls 9.000 Piratenmünzen für euch

Zweistellig wird es auf der Insel Atropos, wo 10.000 Münzen auf euch warten

Auch in Schwarzzahn’s Höhle könnt ihr insgesamt 10.000 Münzen einstreichen

Ordentlich belohnt werdet ihr auch auf der Insel der Freiheit. Hier gibt es 15.000 Münzen

Die größte Belohnung wartet auf der Schlaflied-Insel, ganze 16.500 Münzen gibt es hier zu holen

Fokussiert euch auf die Quests dieser Inseln

Da ihr auch 16.500 Münzen benötigt, um den Song of Resonance zu kaufen, den ihr dann auf der Schlaflied-Insel weiter benutzen müsst, kriegt ihr den Song durch die Questreihe praktisch geschenkt, sofern ihr vorlegen könnt.

Insgesamt lassen sich durch die Questreihen auf den Inseln also 94.100 Piratenmünzen abholen. Danach seid ihr dann aber auf die üblichen Farming-Methoden angewiesen.

So sammelt ihr konstant Piraten-Münzen

Wie geht es dann weiter? Die beste Möglichkeit an die begehrten Münzen zu kommen, bleiben auch danach die Quests auf den Inseln. Zwar geben die anderen Inseln euch nicht ansatzweise so viele Coins wie die oben aufgeführten, die Quests dort sind aber dennoch eure beste Chance auf Piratenmünzen.

Irgendwann, wenn ihr alle Quests gemacht habt, seid ihr aber auf die eher lahmen Farm-Möglichkeiten angewiesen. Ihr könnt Piratenmünzen auf folgende, weitere Arten verdienen:

Als zufälligen Drop beim Angeln

Für den Abschluss von Missionen auf eurer Insel

Durch die Events auf dem Meer

Tägliche und wöchentliche Quests

Was lohnt sich davon? Die beste Art und Weise langfristig die seltenen Piratenmünzen zu bekommen, sind die Events, die euch auf dem Meer erwarten. Dazu zählen Abenteuerinseln, Geisterschiffe, Chaos-Gates und mehr. Sie alle geben euch Piratenmünzen als Belohnungen ab.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Wenn ihr langfristig und ohne große Abweichungen Piratenmünzen farmen wollt, ist das die Methode, auf die ihr euch fokussieren solltet. Auch die täglichen und wöchentlichen Aufgaben von Una könnt ihr dabei erledigen, auch sie gewähren euch teilweise Piratenmünzen.

Am wenigsten lohnt es sich, auf das Angeln zu setzen. Die Chancen auf Piratenmünzen sind dabei vollkommen zufällig und selbst wenn ihr einen Drop erhaschen könnt, ist dieser meist nicht nennenswert groß.

Eure Crew auf eurer Insel hingegen solltet ihr permanent unterwegs haben. Sie bringen euch mehr Belohnungen mit, als nur die Piratenmünzen.

Wie geht ihr am besten vor? Wir empfehlen euch, einige ganze Tage auf das Farmen der Piratenmünzen zu setzen. Dann könnt ihr viele am Stück einsacken und müsst nicht jedes Mal wieder auf Events warten, wenn ihr nur eine kleine Menge benötigt.

Die Events verfolgt ihr über den Kalender und den Kompass. Wenn ihr aktiv farmen möchtet, wartet ihr einfach, bis das nächste Marine-Event auftaucht und macht so schnell wie möglich mit. So könnt ihr dann auch langfristig die seltenen Münzen einsammeln.

Tausch durch andere Währungen

Wie funktioniert das? Die Handelsschiffe der Tea and Libra-Gilde bietet euch ebenfalls Piratenünzen an, wenn ihr ihnen andere Währungen dafür bringt. Die sogenannten Voyage-Coins, welche sie verlangen, könnt ihr ebenfalls aus nahezu allen Aktivitäten bekommen, die irgendwie mit Wasser zusammenhängen. Sogar für Bosse auf Inseln.

Als Voyage-Coins bezeichnet man die Währungen Guienas Coin, Kraters Coin, Coin of Arcturth, Ancient Coin und Solar Coin. Sie lassen sich dann für unterschiedliche Anzahlen an Piratenmünzen bei den Handelsschiffen umtauschen.

Guienas Coins sind mit 10 Piratenmünzen pro Stück dabei am wenigsten wert, die Solar Coins mit 20 Piratenmünzen sind am wertvollsten. Die verbleibenden Voyage-Coins siedeln sich zwischen den beiden Währungen an.

Wie viele Piratenmünzen habt ihr schon gesammelt auf eurer Reise durch Arkesia? Habt ihr noch weitere Tipps, wie man schnell an die begehrten Münzen kommt? Oder seid ihr dankbar, wenn ihr gerade überhaupt welche der wertvollen Piratenmünzen habt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

