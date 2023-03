Lost Ark: Noch nie war der Zeitpunkt besser, um mit dem MMORPG zu starten

Am 15. März kommt das „Art of War“-Update zu Lost Ark. Mit im Gepäck ist nicht nur eine neue Klasse, sondern auch die beste Kombination aus Events, die das Spiel je geboten hat. Gerade für Neueinsteiger und Wiederkehrer sind die Events mehr als optimal.

Was passiert in Lost Ark? Am 15. März komm der erste Teil des “Art of War”-Updates nach Arkesia. Der zweite Teil kommt dann im April nach. Und dieses Update bringt richtig viele Neuerungen, vor allem für Neueinsteiger und Wiederkehrer.

Zum einen erscheint mit der Artist eine neue Klasse, die bereits in Korea Rekorde brechen konnte. Sie gilt als heiß erwartet und wird wohl einige Leute zurück ins Spiel holen. So ist jedenfalls die Stimmung auf Twitter aktuell.

Damit es diese Leute leicht haben, starten gleich vier Events am 15. März, die euch die Rückkehr oder den Einstieg so einfach wie möglich machen.

Abseits davon erhalten auch die Endgame-Spieler neue Inhalte im März. Für die gibt es ein neues 48 vs. 48 Spieler Schlachtfeld auf dem Kontinent Rowen, bei dem ihr Fraktions-EP verdienen und euch mit Leuten auf anderen Servern prügeln könnt.

Eine Übersicht über die Inhalte gibt es hier:

4 Events für neue Spieler und Wiederkehrer – Das steckt drin

Neben den Inhalten für Endgame-Spieler und der neuen Klassen gibt es 4 Events, die ab dem 15. März starten, die besonders auf Anfänger zugeschnitten sind.

Wir möchten euch diese Events im Folgenden vorstellen, damit ihr versteht, wie diese zusammenhängen, und wie ihr sie am besten für euch nutzen könnt.

Story Event für blutige Anfänger

Was steckt hinter dem Story Express Event? Dieses Event ist am besten auf Neueinsteiger zugeschnitten. Das holt euch nämlich ganz am Anfang ab und hilft enorm, zu den aktuellen Endgame-Spielern aufzuschließen.

Das funktioniert wie folgt:

Das Event kann nur auf einem Charakter gestartet werden, der noch unter Level 11 ist

Nur ein Charakter pro Account kann das Event spielen

Anschließend trägt es euch durch die gesamte Story, von Level 10 bis Gearscore 1.340

Dabei erhaltet ihr Hilfestellungen beim Durchspielen der Geschichte in Form von kostenloser Ausrüstung und anderen Items, die häufig aus dem Echtgeldshop stammen

Sogar 2 Wochen kristalline Aura gibt es geschenkt, das Echtgeld-Abo von Lost Ark

Am Ende erhaltet ihr sogar eine legendäre Rüstung umsonst. Für die müsst ihr sonst eigentlich 2 Wochen lang den Abrgundraid Argos abschließen

Power Pass schenkt euch den zweiten Charakter hinterher

Was steckt hinter dem Power Pass Event? Spieler, die schon länger dabei sind, können sich darunter natürlich etwas vorstellen. Bei dem Event schenkt euch das Spiel einen leicht modifizierten “Punika Power Pass”. Dieser kann auf einem Charakter genutzt werden und bringt diesen sofort auf Gearscore 1.340 und bis hinter die Story des Kontinents Punika.

Um diesen Pass zu erhalten, müsst ihr Punika jedoch mit mindestens einem Charakter vorher durchgespielt haben. Als neuer Spieler stürzt ihr euch also auf das Story Express Event, schließt dieses ab und löst damit das Power Pass Event aus. Schon habt ihr gleich 2 Charaktere auf Gearscore 1.340 und somit schon fast im Endgame.

Hyper Express Plus gibt euch den ultimativen Schub ins Endgame

Was steckt hinter Hyper Express Plus? Mit dem “Hyper Express Plus” gehen die Express-Events bereits in die dritte Runde, diesmal noch stärker, als jemals zuvor. Die Das Hyper Express Plus kann auf einem Charakter pro Account verwendet werden, dieser muss mindestens Gearscore 1.340 erreicht haben.

Das Event holt euch also genau da ab, wo euch die anderen beiden Events nun zwei Charaktere abgestellt haben. Ihr könnt also nahtlos weitermachen und bekommt noch viel mehr geschenkt, als ohnehin schon.

Aktiviert ihr das Event auf einem Charakter, bekommt dieser alle 15 Gearscore wertvolle Belohnungen

Mit dabei sind Silber, legendäre Karten, Gravur-Kisten, Juwelen und natürlich auch zahlreiche Upgrade-Materialien, um euch den Aufstieg zu erleichtern

Bei den letzten Express-Events war auch die Chance, erfolgreich zu upgraden, höher. Das wurde offiziell für Hyper Express Plus aber noch nicht bestätigt

Das Event hilft euch bis Itemlevel 1.445 weiter und beschert euch dann einen Bonus, der, je nach Charaktere, mehrere zehntausend Gold kosten würde

Welche Geschenke gibt’s am Ende? Habt ihr Gearscore 1.445 auf dem Hyper Express Plus-Charakter erreicht, bekommt ihr nicht nur richtig viele Materialien und Gravuranleitungen, sondern auch richtig dicke Geschenke.

2 der beliebtesten Gravuren in Lost Ark sind nicht so gut, wie ihr denkt

Ähnlich wie im letzten Express-Event wird es wohl wieder Event-Juwelen geben. Diese könnt ihr kostenlos neu rollen, bis sie die Werte haben, die sie brauchen. Eine neue Belohnung ist jedoch noch stärker. Ihr könnt euch nämlich auch 4 Gravuren aussuchen, die auf dem Charakter automatisch und ganz ohne Kosten und Schmuck auf Stufe 3 aktiviert sind. Das würde sonst mehrere zehntausend Gold für euch kosten.

Diese Gravuren bleiben über den Eventzeitraum aktiv. Wann das Event genau endet, ist aktuell noch nicht bekannt. Ihr bekommt aber durch diese ineinandergreifenden Events genug Zeit und Belohnungen, um direkt ins Endgame und zu noch spielenden Veteranen und Freunden aufzuschließen.

Mit Gearscore 1.445 könnt ihr Legions Kommandeur Valtan direkt im Schweren-Modus auf die Nase hauen

Login-Event für Neueinsteiger zugeschnitten

Was steckt hinter dem Login-Event? Ab dem 15. März gibt es dann auch neue Login-Belohnungen, die sich ebenfalls an Wiederkehrer und neue Spieler richten. Dabei erhaltet ihr wertvolle Geschenke dafür, euch einfach nur jeden Tag einzuloggen.

Die genauen Rewards dafür sind noch nicht bekannt, es wurden aber schon einige Andeutungen gemacht. So dürft ihr euch auf legendäre Kartenauswahltruhen und legendäre Gravurauswahltaschen freuen.

Bei beidem handelt es sich um Gegenstände, die in Lost Ark enorm wertvoll sind und euch direkt zum Start einen Vorteil verschaffen.

Wenn ihr jemals Lost Ark spielen wolltet, dann jetzt

Fazit Ich spiele Lost Ark seit dem Release und habe mittlerweile rund 1.800 Stunden in dem MMORPG verbracht. Auch für euch schreibe ich hier auf MeinMMO regelmäßig Artikel über die Welt von Arkesia. Und ja, ich habe schon das ein oder andere Mal versucht, euch zu Lost Ark zu “überreden”. Aber diese Events greifen so gut ineinander und versprechen euch so viele Vorteile, dass es sich sogar mehr lohnt jetzt zu starten, als das zu Release der Fall war. Das Story Express Event ist sogar so gut, dass selbst ich und meine Gildenkollegen neue Charaktere starten, um die Belohnungen mitzunehmen. Ich kann euch also nur wärmstens ans Herz legen: Wenn ihr jemals Lust auf Lost Ark hattet, ist das März-Update der bestmögliche Zeitpunkt, um einzusteigen. Ihr könnt richtig schnell aufholen und durch das Story-Event werdet ihr auch in Low-Level-Gebieten nie alleine sein. Dazu verspricht die Artist endlich das Problem der fehlenden Supporter in der Meta zu lösen. Ebenso lohnen sich die Events natürlich für Wiederkehrer und selbst für Veteranen wie mich. Lost Ark hat mit „Art of War“ für mich den Nagel auf den Kopf getroffen und kann den Spielern praktisch kaum noch weiter entgegenkommen. In diesem Sinne – Wir sehen uns in Arkesia! Mark Sellner

Lost Ark-Experte bei MeinMMO

Was haltet ihr davon? Spielt ihr noch Lost Ark und feiert das Event? Oder denkt ihr dank der Events und der Artist nun darüber nach, damit anzufangen? Habt ihr mal gezockt und mittlerweile aufgehört? Falls ja, reichen die Updates, um euch zurückzuholen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

