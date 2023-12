Das neue Action-MMORPG Crystal of Atlan spielt in einer Welt voller Magie und Maschinen und zeigt uns mehr aus dem Spiel im neuen Gameplay-Trailer. Die Beta für Mobile-Gamer startet Mitte Dezember.

Darum geht es in Crystal of Atlan. In Crystal of Atlan handelt es sich um ein Action-MMORPG, das eine Welt voller Magie und Maschinen bietet. Das Spiel ist in einer Anime-Grafik gehalten, mit dynamischen Kämpfen, spannenden Dungeons und Raids, sowie plattformübergreifenden Spielen zwischen PC und mobilen Geräten.

In der Welt von Atlan koexistieren Magie und Technologie. Nach der zweiten Magitek-Revolution wurde die Magie zu einer wichtigen Machtquelle, die überall eingesetzt werden kann. Und als die geheimnisvolle Quelle unbegrenzter magischer Energie, der Atlan-Kristall, auftaucht, wird die Stadt der Abenteurer von einer Verschwörung umhüllt.

Den neuesten Gameplay Trailer, welcher auf dem Youtube-Kanal von Crystal of Atlan hochgeladen wurde, könnt ihr euch hier anschauen:

12 Klassen für unterschiedliche Spiel-Stile

Welche Klassen gibt es in Crystal of Atlan? Insgesamt gibt es 12 verschiedene Klassen in Crystal of Atlan, mit allesamt unterschiedlichen Fähigkeiten. Einige kämpfen mit vollem Körpereinsatz, während andere auf Marionetten setzen:

Scytheguard: ein Mädchen, das älter ist, als es aussieht. Es ist fest entschlossen, andere zu beschützen. Ihre Marionette benutzt eine Sense. Mit ihren verbesserten Verteidigungsfähigkeiten hilft sie bei Nahkämpfen.

Puppeteer: ein rätselhaftes Mädchen mit einer großen Marionette an ihrer Seite. Im Kontrast zu ihrem schwachen Körperbau stehen die tödliche Präzision und die zerstörerischen Fähigkeiten der Marionette.

Gunner: die hitzköpfige und hartnäckige Kanonierin: mit der riesigen Kanone in der Hand opfert sie ihre Beweglichkeit für maximale Feuerkraft

Bounty Hunter: Die mit zwei Waffen ausgerüstete Kopfgeldjägerin ist ein einsames Raubtier. Schnell und strategisch, zieht sie es vor, ihre Beute zu fangen, indem sie sie in Kugelschwärmen umzingelt.

Berserker: Wie der Name schon sagt, ist der Berserker ein einfacher, wilder Mann. Er ist besessen von Stärke und kann sich leicht für blutige Schlachten begeistern. Mit seinen kraftvollen Bewegungen, die ihm eine große Angriffsfläche bieten, ist er mit seinen mächtigen Stößen nicht zu stoppen.

Elementalist: Der elegante und gut erzogene Elementarmagier. Er beherrscht die Macht der Elemente und kontrolliert die gesamte magische Energie auf dem Schlachtfeld.

Musketeer: Nachdem sie Zeuge eines Verbrechens nach dem anderen wurde, das am helllichten Tag verübt wurde, beschloss die mürrische und rechtschaffene Serena, sich nicht mehr anzupassen und begann, das Böse mit ihren eigenen Händen zu bestrafen

Magiblade: Der Magiblade verlässt sich auf Geschicklichkeit und Beweglichkeit und bleibt anmutig und auffällig, wenn sie im Kampf natürliche, fließende Bewegungen ausführt.

Swordsman: Der Schwertkämpfer wurde auf einer abgelegenen schwimmenden Insel geboren und wuchs zu einem Abenteurer aus Atlan heran, der ein Schwert schwingt und mit einer Kombination aus Kraft und Beweglichkeit kämpft.

Blademaiden: Die Blademaidens-Marionette, die sich stark auf ihre Eigenschaften als Waffe stützt, schwingt zwei Klingen und ist in der Lage, die Seite ihres Meisters zu verlassen, um groß angelegte Angriffe durchzuführen.

Magister: Der Magister wurde in eine adlige Familie in der königlichen Hauptstadt hineingeboren und zeigte schon in jungen Jahren ein überragendes Talent für Magie.

Warlock: Macht, eingehüllt in einen Nebel aus Dunkelheit, mit einem Hauch von Wahnsinn, der aus seinem Mangel an Emotionen hervorgeht. Der geheimnisvolle Hexenmeister schätzt die Praktikabilität über alles. Wenn das Chaos funktioniert, dann bringt er das Chaos – auch wenn es Konsequenzen hat, die er sich nicht vorstellen kann.

So gelangt ihr zur Beta

Die Beta beginnt Mitte Dezember und findet hauptsächlich über den Google Play Store statt. Zudem sollen auch einige PC-Spieler die Möglichkeit bekommen, das Spiel zu testen; ob der Test dann über Steam oder direkt zum Download über die Website stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Anmelden könnt ihr euch noch bis zum 08.12. auf der offiziellen Website zu Crystal of Atlan. Wann das neue MMORPG erscheinen wird, ist bis dato noch nicht bekannt.

