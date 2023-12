Neues MMORPG auf Steam bringt so mächtige Bosse, dass sie den gesamten Server beeinflussen

Throne and Liberty, das auch auf Steam erscheinen wird, scheint sich auf seien bevorstehenden Release in Korea vorzubereiten. In letzter Zeit hagelt es an Trailern, die unterschiedliche Aspekte aus dem Spiel vorstellen. Ein neuer Trailer beschäftigt sich mit den Bossen im Spiel.

Was für Bosse wird es geben? Der Trailer stellt vier unterschiedliche Bosstypen vor, denen Spieler in Throne and Liberty begegnen können:

Weltbosse, von denen es 18 Stück geben wird

Standardbosse in Dungeons, zum Start wird es 6 Dungeons geben

Bosse aus Gildenraids

Erzbosse, von denen es zu einem späteren Zeitpunkt 2 Stück geben wird

Die Weltbosse stehen offen in der Spielwelt herum und können von den Spielern angegriffen werden, die sich gerade in der Nähe befinden. Von ihnen gibt es seltenere Items als von normalen Gegnern, allerdings sind dementsprechend mehr Spieler nötig, um sie zu besiegen.

Die Standardbosse in Dungeons sind – ihr könnt es bereits erahnen – die Bosse, denen ihr am Ende eines Dungeons begegnet. Diese Dungeons werden erst mit Level 30 (Maximallevel: 50) freigeschaltet und können von Spielergruppen bekämpft werden, die aus maximal 6 Personen bestehen.

Solltet ihr in Akt 2 angekommen sein, besteht für euch die Möglichkeit, einer Gilde beizutreten. In einem Raid könnt ihr euch dann mit eurer Gilde besonderen Gegnern stellen. Es gibt dabei keine anderen Spieler, die euch bei eurem Vorhaben stören.

Den Trailer zu den Bossen gibt es hier zu sehen:

Ein Boss aus Throne and Liberty wirkt sich auf den Server aus

Was ist mit den Erzbossen? Die Erzbosse sind erst ab Level 50 verfügbar, also auf dem Maximallevel. Spieler müssen sich in großen Gruppen zusammentun, um so einen Boss zu besiegen. Beim Erzboss, der beispielsweise im Trailer zu sehen ist, muss erst der Brustkorb angegriffen werden, um ihn zu schwächen.

Sobald so ein Erzboss besiegt wird, gibt es Boni, die sich auf den gesamten Server auswirken. Im Video ist beispielsweise ein Effekt zu sehen, der 2 Stunden lang anhält. Mit dem Bonus wird der Angriff einer Attacke um 5 erhöht.

Bei den Erzbossen besteht allerdings das Problem, dass hier der PvP aktiv ist. Das bedeutet, dass sich Spieler gegenseitig behindern können. Deshalb wird das Töten eines solchen Bosses zu einer noch größeren Herausforderung.

Die Erzbosse sollen nicht von Anfang an zur Verfügung stehen. Das Entwicklerteam von NCSoft will die Bosse erst anderthalb Monate nach dem Release einbauen, wenn Spieler das Maximallevel erreicht haben und sich entsprechend ausrüsten.

Ansonsten sei es nicht machbar, so einen Erzboss zu besiegen. Das zeigt, wie stark diese Bosse sein werden. Throne and Liberty soll Ende des 1. Quartals in Europa erscheinen. In Korea können sich Spieler schon heute freuen: Der Release ist dort nämlich schon am 7. Dezember 2023.

