NCSoft gibt weitere Einblicke in Throne and Liberty, darunter 3 aufeinander aufbauende Trailer, in welchem vor allem auf die Spielmechaniken direkt nach der Charaktererstellungen eingegangen wird.

Was hat Throne and Liberty da enthüllt? Die Videos auf dem YouTube-Kanal von Throne and Liberty sind zwar alle auf Koreanisch, aber lassen sich auch durch die automatische YouTube-Übersetzung in Deutsch anzeigen.

Alle drei Trailer bauen aufeinander auf und im ersten neuen Trailer wird nach der Charaktererstellung angesetzt und ihr werdet zunächst durch die Menüs geführt.

Zudem bekommt ihr auch noch weitere Informationen zum Intro, beispielsweise wo ihr die Karte findet, es wird auf die unterschiedlichen Kodexe eingegangen, aber auch mögliche Fragen zu dem Thema Gildenanfragen werden dort beantwortet.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer ansehen:

Was ist noch zu sehen? Es werden auch einige interessante Punkte gezeigt, Dinge, auf die man achten sollte, das Aufleveln und das Beantragen von Quests und weitere Grundlagen.

Im Allgemeinen ist es nicht schwer, dem Video zu folgen, und es bietet einen neuen Blick auf die Grundlagen, den Kampf, einige Kreaturen und mehr von dem, was wir erwarten können, wenn Throne and Liberty veröffentlicht wird.

So reagiert die Community: Die Kommentare unter dem Video bei YouTube fallen sehr positiv aus. Wir fassen ein paar Eindrücke für euch zusammen:

n3cr0he11: „Sieht SO GUT aus! Kann es kaum erwarten, es nächstes Jahr im Westen zu spielen!“

DetektivSergio: „Kaum eine Woche, um zu sehen, wie das Spiel läuft! Kann nicht mehr erwarten!“

GAMEchannel-cr8je: „Ich freue mich darauf“

Was sagt ihr zu dem neuen Teaser von Throne and Liberty? Seid ihr gespannt auf die kommenden Informationen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

