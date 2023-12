Das MMORPG Throne of Liberty ist gestartet und die Spieler wünschen sich ausgerechnet das umstrittenste Feature aus der Beta zurück

Die südkoreanische Version des MMORPGs Throne and Liberty ist erschienen. Nachdem Spieler nun in die ersten Stunden hineinschnuppern konnten, erzählen sie über ihre Erfahrungen mit dem Gameplay. Ihre Berichte hat auch MeinMMO zusammengefasst.

Was wird gelobt? Vor allem die Grafik kommt bei den Spielern gut an und kann sich so von anderen MMORPGs abheben. Sie loben nicht nur die Optik, sondern auch den Sound des Titels. Folgende Stärken hat Throne and Liberty den Usern aus dem reddit-Forum nach:

Die Grafik sei wunderschöne und das Spiel liefe gut. Es sei beeindruckend, was Throne and Liberty im Vergleich zu anderen MMORPGs mit der Unreal Engine 4 schaffen würde.

Es gäbe eindrucksvolle Zwischensequenzen. Auch die Spielwelt an sich wirke lebendig.

Sowohl die Synchronisationsarbeit als auch die Musik seien toll.

Das Spiel liefe selbst bei 100 Spielern gleichzeitig auf dem Bildschirm noch flüssig

Das Questsystem sei dagegen wie bei einem typischen MMORPG: Die Spieler müssen von A nach B rennen und dabei Aufgaben wie das Töten von Monstern erledigen. Insgesamt kommt das MMORPG von NCSoft bei vielen Usern gut an und sie wollen Throne and Liberty eine Chance geben, wenn es im Rest der Welt erscheint.

Passend zum Launch hat NCSoft einen Trailer mit der Story von Throne and Liberty veröffentlicht:

Was wird kritisiert? Neben dem positiven Feedback gibt es einige kritische Stimmen im reddit-Forum, die Throne and Liberty als „Old-School koreanisches MMORPG mit moderner Grafik“ sehen. Es fühle sich wie ein Mobile Game an, das einige Schwächen habe:

Es gibt nur Menschen als Volk

Die Waffen bestimmen die Klassen, jede „Klasse“ würde sich gleich anfühlen

Es gäbe keine interessanten Gruppendynamiken aufgrund des Klassensystems

Das Questen erinnere an Mobile Gaming, weshalb sich einige Autoplay wünschen

Das Ausrüstungssystem sei uninspiriert

Die Spieler wünschen sich die Autoplay-Funktion zurück, die es am Anfang der Entwicklung noch gab. In einem frühen Trailer war damals zu sehen, dass es Funktionen gab, mit denen die Charaktere automatisch kämpfen und liefen (via reddit.com).

Doch das Autoplay hat so viel Kritik einstecken müssen, dass sich das Entwicklerteam wohl dazu entschieden hat, es komplett aus dem MMORPG zu entfernen. Jetzt scheinen einige Spieler erst zu merken, wie komfortabel diese Funktion war.

Viele Spieler fügen hinzu, dass sie bislang erst wenige Stunden Zeit hatten, in das Spiel einzutauchen. Es könne sein, dass sich ihre Meinung nach mehreren Monaten ändern wird. Deshalb sollten wir wohl besser abwarten, wie sich Throne and Liberty im Langzeittest schlagen wird.

Wann erscheint Throne and Liberty in Deutschland? Für Deutschland ist bislang noch kein konkretes Releasedatum bekannt. NCSoft gab lediglich bekannt, dass es nach seinem Launch in Südkorea weltweit Anfang 2024 erscheinen soll.

Wollt ihr an der koreanischen Version teilnehmen, benötigt ihr einen VPN-Clienten und eine koreanische Telefonnummer, die für die Registrierung notwendig ist.

