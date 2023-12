WoW: Mega-Nerfs für 3 Klassen – Aber einige bekommen auch Buffs

In World of Warcraft wird an der Balance geschraubt. Schurken können sich warm anziehen – aber auch Dämonenjägern geht es an den Kragen.

Die Saison 3 von World of Warcraft Dragonflight ist in vollem Gange. Doch einige Klassen sind noch immer deutlich stärker als ihre Kollegen, während andere weit abgeschlagen am unteren Ende des Damage-Meters anzutreffen sind. Blizzard schiebt eine große Reihe von Balance-Änderungen nach – dieses Mal sind es Buffs und Nerfs gleichermaßen.

Während Dämonenjäger, Jäger und Schurken dicke Nerfs hinnehmen müssen, können sich Todesritter, Rufer und Mönche auf ein paar Buffs freuen.

Der Trailer zum aktuellen WoW-Patch:

Was ändert sich? Die wichtigsten neuen Änderungen sind zusammengefasst:

Unheilig-Todesritter verursachen deutlich mehr Schaden.

Verwüstung-Dämonenjäger verursachen deutlich weniger Schaden.

Wiederherstellung-Druiden verursachen weniger Schaden in Katzengestalt.

Verheerung-Rufer werden stärker.

Nebelwirker-Mönche haben höhere Manakosten und heilen weniger.

Windläufer-Mönche verursachen mehr Schaden.

Sämtliche Änderungen im Detail könnt ihr weiter unten einsehen.

WoW: Alle Buffs und Nerfs für den 6. Dezember 2023

Passend zu Nikolaus hat Blizzard für einige Klassen Geschenke in Form von Buffs parat – doch andere bekommen nur die Rute zu spüren und müssen mit Nerfs klarkommen. Diese Änderungen gehen mit den Wartungsarbeiten vom 6. Dezember 2023 live.

Todesritter

Blut Aberrus-Tier-Set-Bonus: Herzstoß und Siedendes Blut verursachen 10 % mehr Schaden (zuvor 20 %) und haben eine Chance von 5 % (zuvor 10 %), Vampirblut für 5 Sekunden zu gewähren.

Unheilig Der Schaden von Virulente Seuche wird um 15 % erhöht. Der Schaden von Epidemie wird um 12 % erhöht. Der Schaden von Schwärender Stoß wird um 20 % erhöht. Der Schaden von Schwärende Wunde wird um 12 % erhöht. Der Schaden von Klauenfeger (Ghul) wird um 15 % erhöht.



Dämonenjäger

Verwüstung Teufelsrausch verursacht 12 % weniger Schaden. Feuerbrandaura verursacht 12 % weniger Schaden. Teufelsbeschuss verursacht 12 % weniger Schaden. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Aktivieren der Feuerbrandaura nicht die globale Abklingzeit auslöste.



Dämonenjäger waren einfach zu stark.

Druide

Wiederherstellung Wilder Biss verursacht 20 % weniger Schaden. Zerfetzen verursacht 15 % weniger Schaden. Krallenhieb verursacht 10 % weniger Schaden. Schreddern verursacht 10 % weniger Schaden.



Rufer

Verheerung Sämtlicher verursachter Schaden wird um 5 % erhöht. Regenerative Magie erhöht den Lebensraub um 5 % nur für Verheerung (zuvor 3 %). Drakonisches Vermächtnis erhöht die Ausdauer um 8 % nur für Verheerung (zuvor 6 %).



Jäger

Tierherrschaft Amirdrassil-Tier-Set-Bonus: Fass! von Alphatier verursacht 30 % weniger Schaden. Raubtierhiebe, erhalten durch die Effektivitäte der Alphatiere, verursacht 30 % weniger Schaden.



Mönch

Nebelwirker Manatee reduziert die Manakosten von Zaubern um 25 % (vorher 50 %). Ausschöpfen kann nun bis zu 15-mal gestapelt werden (vorher 18-mal). Essenzborn verursacht nun 10 % weniger Heilung. Stärkende Nebel verursacht nun 10 % weniger Heilung. Beruhigende Verschmelzung erhöht nun die Absorption des Lebenskokons um 2 % pro Stapel (zuvor 3 %). Die primäre Heilung von Beleben wird um 5 % erhöht. Uralte Konkordanz erhöht die Chance, dass Blackout-Tritt den Tritt der aufgehenden Sonne zurücksetzt um 12 % (zuvor 10 %).

Windläufer Sämtlicher verursachter Schaden wird um 6 % erhöht.



Paladin

Heilig Kreuzfahrerstoß kostet nun 0,6 % des Grundmanas (vorher 1,6 %) und verursacht 25 % mehr Schaden. Hammer des Zorns kostet nun 0,6 % des Grundmanas (vorher 1,0 %) und verursacht 20 % mehr Schaden.



Priester

Disziplin Sämtliche verursachte Heilung wird um 3 % erhöht. Sämtlicher verursachter Schaden wird um 3 % reduziert.

Heilig Sämtliche verursachte Heilung wird um 4 % erhöht. Brennende Vehemenz sorgt nun dafür, dass Heiliges Feuer 75 % seines ursprünglichen Schadens auf Ziele in der Nähe verursacht (vorher 60 %). Amirdrassil-Tier-Set-Bonus: Erneuerungen, die durch Segenswort: Epiphanie ausgelöst wurden, dauern nun 18 Sekunden an (vorher 14 Sekunden) und Erneuerungen, die durch Segenswort: Heiligung hervorgerufen wurden, dauern nun 6 Sekunden an (vorher 5 Sekunden).



Schurke

Meucheln Königsmord verursacht 15 % weniger Schaden. Die Auslöse-Wahrscheinlichkeit von Wunder Punkt wurde auf 15 % reduziert (vorher 20 %) gegen Ziele, die weniger als 30 % ihrer Lebenspunkte haben (vorher 40 %).



Schamane

Wiederherstellung Heilende Woge kostet nun 4,4 % des Grundmanas (vorher 4,8 %). Kettenblitz verursacht 20 % mehr Schaden. Saurer Regen verursacht 10 % mehr Schaden.



Was haltet ihr von diesen Änderungen? Gut und wichtig? Oder eher genau in die falsche Richtung?

Wie das aktuelle DPS-Ranking in WoW aussieht, haben wir euch hier gezeigt.