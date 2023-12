Tarisland: Entwickler fragen, warum ihr eine unschuldige Harpyie über 800.000-mal erledigt habt

Das MMORPG Tarisland hat die Statistiken der Beta veröffentlicht und anscheinend habt ihr es auf eine kleine Harpyie besonders abgesehen. Ein alter Baum ist zudem der am häufigsten bezwungene Boss.

Warum wurde die Harpyie so oft gejagt? Die Harpyie war einer der ersten Gegner in Tarisland und weit verbreitet im ersten Gebiet. In der Beta des MMORPGs haben viele Spieler die Zeit genutzt, um verschiedene Charaktere auszuprobieren. Da ist es wenig überraschend, dass der Gegner, der am häufigsten erledigt wurde, einer aus dem Start-Gebiet ist. Die Harpyie wurde insgesamt 827.777-mal erledigt. In der veröffentlichten Statistik fragen die Entwickler, warum alle die gefallene Harpyie mobben.

Wieso veröffentlicht der Entwickler die Statistiken? Die Statistiken werden sicherlich zu Werbezwecken veröffentlicht. Mit 142 Jahren Spielzeit verteilt auf alle Spieler kann sich die zweiwöchige Beta-Phase gut sehen lassen. In der Beta sind beeindruckende Statistiken wie 1.200 besiegte Bosse pro Tag und insgesamt 17.510 Bosse in zwei Wochen besonders erwähnenswert.

Hier ist der offizielle Post von Tarisland, mit allen Statistiken des Entwicklers.

Der in Tarisland am häufigsten bezwungene Boss ist ein imposanter alter Baum

Warum wurde der Boss am meisten erledigt? Der sogenannte „Ancient Tree“ ist der Raid-Boss des Stufe-40-Raids in Tarisland. Er wurde so häufig erledigt, weil der alte Baum der attraktivste Boss für die Max-Level Spieler war. Der Raid war für Stufe-40-Spieler knapp eine Woche lang der sinnvollste, weil es dort den besten Loot gab.

Gibt es auch Spielerzahlen? Die Tarisland-Entwickler haben keine direkten Spielerzahlen veröffentlicht, dafür aber Zahlen über die am meisten gespielten Klassen.

„Ranger“ ist die meistgespielte Klasse, sie ist das Gegenstück zum Jäger aus World of Warcraft und wurde 27.104-mal gespielt „Phantom Necro“ ist die zweitbeliebteste Klasse und eine Art Totenbeschwörer mit Schadens- und Heilfähigkeiten. Sie wurde 26.790-mal gespielt. Etwas abgeschlagen mit nur 19.480 Charakteren ist der „Shadow Swordsman“ der einem Schurken am ähnlichsten ist.

Die Klasse mit den wenigsten Spielern war der „Warrior“. Die Kriegerklasse wurde nur 10.970-mal gespielt.

Wenn wir die durchschnittlichen Spielerzahlen dieser 4 Klassen auf alle 10 Klassen hochrechnen, kommen wir auf etwa 210.000 Charaktere, die Tarisland während der Beta besucht haben.

Wie sieht es mit Lifeskills und Berufen aus? Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, ob Spieler in MMORPGs wirklichen Angeln, haben die Entwickler jetzt eine Zahl für euch: Knapp 8.000 Stunden wurden angelnd in Tarisland verbracht. Was im ersten Moment viel klingt, macht nur etwa 0,64 % der gesamten Spielzeit aus.

In Tarisland wurden über 2,5 Millionen Mineralien gesammelt und über 2,3 Millionen Tränke hergestellt, obwohl es Tränke auch für Silber im Shop gab. Die beliebtesten Berufe waren Schmieden, Alchemie und Handwerker.

Ob man mit den Berufen genug Geld verdienen kann, um es mit Spielern aufzunehmen, die sich mit Echt-Geld im Shop ausstatten, ist fraglich. Asmongold ist zuletzt auf Spurensuche zum Pay2Win Vorwurf gegen Tarisland gegangen und wurde fündig.