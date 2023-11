Chinesische Alternative zu WoW stellt kurz vor der zweiten Beta eine mächtige Klasse vor

Das MMORPG Tarisland stellt euch in einem Trailer die Klasse des Kriegers vor. Zu sehen bekommt ihr einiges an Lore und Gameplay. Die Reaktionen richten sich jedoch auf ganze andere Dinge.

Was ist das für ein Spiel? Tarisland ist ein MMORPG von dem chinesischen Studio und Publisher Tencent und gilt als deren Antwort auf WoW. Rein grafisch erinnert das Spiel mit seinem Comic-Stil zumindest schon mal an dieses Vorbild.

Das Spiel ist Free2Play und soll, trotz In-Game-Shop, angeblich vollkommen ohne Pay-to-Win auskommen.

Noch diesen Monat startet Tarisland in die 2. Closed Beta. Alles dazu haben wir euch in einem früheren Artikel zusammengefasst.

Eine der sieben möglichen Charakterklassen wird jetzt in einem kurzen Trailer vorgestellt. Alles zum Krieger seht ihr im folgenden Video:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer stellt die Charakterklasse Krieger vor. Neben einigen Information bekommt ihr auch ein paar Gameplay-Szenen zu sehen.

Wie im Trailer erklärt, entwickelten die Menschen in Tarisland die Nahkampftaktik mit Schwert und Schild. Dabei nutzen die Krieger ihre Beinarbeit, Beweglichkeit und Stärke, um ihre Gegner niederzuzwingen.

Die Krieger in Tarisland können sich in der Schadensklasse – und somit zum Nahkampf DPS werden – oder der Tankklasse spezialisieren. Dank der besonderen dualen Spezialisierung in Tarisland wäre sogar beides zusammen möglich.

In den kurzen Gameplay-Szenen könnt ihr den Krieger dann in Aktion sehen. Dabei werden vor allem die Unterschiede zwischen den beiden Spezialisierungen deutlich.

Habt ihr den Krieger zum Nahkampf DPS gemacht, wirft er sich mit zwei Schwertern und kopfüber mit einer aufgeladenen Attacke auf den riesigen Gegner

Als Tank legt der Krieger vor allem Wert darauf, sich und seine Mitstreiter mit seinem Schild zu schützen, wie in dem Gameplay zu sehen ist. Die Tanks ziehen die Aggressionen der Gegner auf sich, um sie von ihren Mitstreitern abzulenken.

Spieler zeigen wenig Reaktionen für die Krieger, aber deren Geschlecht

Wie sind die Reaktionen: Die Reaktionen in den Kommentaren via YouTube sind, eher gemischt.

Einige User schreiben zwar ähnlich wie user-mm4ok5mm8m, dass sie sehr begeistert sind und sich auf das Spiel freuen. Viele Meinungen über die vorgestellte Klasse liest man hingegen aber nicht.

Stattdessen fordern die Spieler in gefühlt jedem zweiten Kommentar, dass der Genderlock des Spiels aufgehoben wird. Dieser sorgt nämlich dafür, dass Krieger nur männlich sind oder Magier nur weiblich.

So fragt unter anderem coupdegracetm5090, ob es so schwer sei den Genderlock zu entfernen.

Generell scheint dies wirklich viele Spieler zu stören, wie aus den Kommentaren deutlich wird. Jey_Em schreibt: „Stellt euch vor, sie lassen einfach eine Bombe platzen und entfernen den Genderlock in der 2. Closed Beta ohne Ankündigung. Na ja, nur meine Vorstellung …“

User HSmarc reagiert darauf mit seiner Antwort: „Ich habe kein Problem mit dem Genderlock, ich habe keine Ahnung wo das Problem liegt. Willst du ein Mädchen spielen sei Magierin, willst du einen Jungen spielen sei Krieger, so einfach“

Aber daraufhin stellt User Neandernaut natürlich die wichtige Frage, was man machen soll, wenn man eine weibliche Kriegerin sein will.

Was haltet ihr von der vorgestellten Klasse? Was ist eure Meinung zum Genderlock? Schreibt in den Kommentaren gerne eure Meinung.