2 neue MMORPGs verkünden richtig gute Nachrichten

In dieser Woche gab es neue Details zu den beiden MMORPGs Throne and Liberty und Pantheon: Rise of the Fallen. Außerdem kündigte New World seine neue Erweiterung an. Es gab aber auch negative News rund um Gloria Victis und Star Citizen.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Gloria Victis schließt. Das PvP-MMORPG feierte dieses Jahr seinen Release, nachdem es zuvor jahrelang im Early Access war. Zwar gingen die Spielerzahlen nach oben, aber es reichte finanziell trotzdem nicht.

WoW Hardcore macht viele glücklich, New World bringt wichige Änderung

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Hier könnt ihr euch erstes Gameplay zu den neuen Reittieren in New World anschauen:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

