WoW Classic: Statistik zeigt, welche Klasse im Hardcore-Modus am häufigsten versagt und draufgeht

In WoW-Classic gibt es seit knapp einer Woche den Hardcore-Modus. Dort hat jeder Charakter nur ein Leben und wer stirbt, muss wieder von vorn anfangen. Blizzard hat nun verraten, welche Klasse am häufigsten stirbt. Es ist der Jäger.

Wie oft sterben die Jäger? Am 30. August verrieten die Entwickler, dass bisher 32 % aller erstellen Jäger schon gestorben sind. Das ist der höchste Wert unter aller Klassen. Das Ergebnis ist überraschend … aber irgendwie auch nicht:

Auf den ersten Blick wirken Jäger wie eine starke Klasse für den Hadcore-Modus. Sie haben ein Pet, das tanken kann, Fallen, um sich auf einen schweren Kampf vorzubereiten, setzen auf Fernkampf und können mit etwas Glück dank der Fähigkeit Totstellen aus einem Kampf fliehen.

Wenn man aber genauer hinschaut, gibt es jedoch Probleme. Jäger gehören zu den schwächsten Klassen im DPS laut WoWHead. Zudem ist der Fernkampf ein Nachteil, weil man die Trefferchance im Nahkampf und die Defensive nicht levelt. Wenn das Pet stirbt, ist man leicht bezwingbar.

Ein weiterer Haken ist, dass die Jäger erst mit Stufe 10 ihren Tiergefährten bekommen. Im Durchschnitt sterben die Spieler aber gerade auf Stufe 9 im Hardcore-Modus. Da kann die Klasse noch gar nicht auf ihr volles Potential zurückgreifen. Auch das Totstellen steht erst auf einer höherer Stufe zur Verfügung.

Das Rennen um den World First auf Stufe 60 im Hardcore-Modus hat übrigens ein Magier gewonnen. Er brauchte dafür knapp 70 Spielstunden. Für seinen Erfolg setzte er auf eine sehr riskante Skillung, was sich jedoch am Ende ausgezahlt hat.

Mehr als 360.000 Tode und kein Ende in Sicht

Wie läuft es insgesamt im Hardcore-Modus? Blizzard verriet, dass nach 24 Stunden schon über 90.000 Spieler gestorben sind. Die Zahl hat sich inzwischen massiv erhöht.

Derzeit gibt es mehr als 360.000 tote Charaktere, die nicht mehr gespielt werden können, es sei denn, man möchte als Geist herumlaufen, um mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben.

Die meisten Tode gab es für die Hordler rund um Orgrimar, Durotar und Mulgore. Also primär in den Start-Zonen. Die Allianzler schaffen es vermehrt nach Westfall und in die Dunkelküste, wobei auch rund um Ironforge viele Tode zu vermelden sind.

Eine entsprechende Grafik könnt ihr euch in diesem Tweet anschauen:

Die Hardcore-Server haben durchaus einen kleinen Hype bei den Spielern ausgelöst. So findet man im Reddit etliche lustige Geschichten, etwa wie blöd man gestorben ist oder wie nett andere Spieler einem geholfen haben.

Auch ein bekannter Schwede ist nun wieder zu dem MMORPG zurückgekehrt: WoW Classic ist jetzt so richtig hart, lockt einen legendären Spieler von früher zurück, der streamt täglich auf Twitch.

Was sagt ihr zu den Hardcore-Servern? Habt ihr auch so viel Spaß daran?