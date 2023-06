WoW Classic: Wer auf den neuen Hardcore-Servern stirbt, kann für immer als Geist weiterleben

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

Was sind das für Server? Die Community von WoW sucht ständig neue Herausforderungen und so hat sich inzwischen eine Hardcore-Community gebildet, die freiwillig jeden Charakter löscht, der bei der Challenge stirbt .

Insert

You are going to send email to