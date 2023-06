Spieler zockt WoW seit 17 Jahren ohne Maus, erreicht 40.000 Spielstunden, sagt: „Das ist gar nicht so kompliziert“

Der Spieler „touchpadwarrior“ hat 40.000 Stunden in World of Warcraft verbracht – und das ganz ohne Maus. Ein TikTok-Video, in dem er seine Spielweise zeigt, geht viral und beeindruckt die Zuschauer.

Wer ist der Spieler? „touchpadwarrior“ ist ein Content Creator auf TikTok, YouTube und Twitch. Er spielt seit 17 Jahren WoW mit Touchpad und Tastatur, aber ohne Maus. Damit beeindruckt er seine Zuschauer.

Auf TikTok hat er einen Clip hochgeladen, in dem er seine Spielweise präsentiert. Der Clip verzeichnet aktuell 1,4 Millionen Aufrufe, über 101.000 Likes und 700 Kommentare.

Was ist das beeindruckende an der Spielweise? Für gewöhnlich benutzt man in World of Warcraft die Maus, um verschiedene Aktionen durchzuführen. Man steuert damit die Kamera, interagiert mit Gegenständen und NPCs, greift Feinde an und klickt sich durch das Menü.

touchpadwarrior steuert seinen Mauscursor mit links, obwohl er Rechtshänder sei, sagt er im Video. Mit rechts führe er die anderen Befehle und Aktionen aus. Seinen Cursor habe er auf die höchste Sensibilität eingestellt, auch im Spiel.

Im Video erklärt touchpadwarrior, dass er seinen linken Daumen benutzt, um die Tasten unter dem Touchpad zu drücken. Mit dem rechten Daumen weiche er seitlich aus und bewege sich hin und her.

„Die Verwendung einer Maus fühlt sich inzwischen unbeholfen an“

Wie kam er dazu? In den Kommentaren unter dem TikTok-Video schreibt touchpadwarrior: „Der einzige Computer in meinem Elternhaus, der auch die dritte Installations-CD von WoW verarbeiten konnte, war ein Laptop.“

Mehrere Nutzer fragen ihn, warum er nicht irgendwann auf Tastatur und Maus gewechselt hat und ob es nicht total kompliziert sei, so zu spielen – vor allem 17 Jahre lang. Im Video sagt er: „In meinem Kopf ist es gar nicht kompliziert.“ Er habe sich daran gewöhnt.

In einem Kommentar schreibt er: „Es ist meine seltsame, bevorzugte Methode. Die Verwendung einer Maus fühlt sich für mich inzwischen unbeholfen an.“

Der Nutzer Tommy Lundgren kommentiert mit: „Die Frage ist, wie zum Teufel hast du keine Probleme mit deinem Daumen?“ touchpadwarrior antwortet mit: „Ich habe mir selbst jahrelang dieselbe Frage gestellt.“

Am Ende des Clips erklärt er, dass er kein „Top Tier World of Warcraft“ Spieler sei und auch keiner sein wolle. Sein Ziel sei es, seine Zuschauer zum Lachen zu bringen, zu entertainen und dafür zu sorgen, dass die Tage seiner Zuschauer „etwas weniger scheiße“ seien.

