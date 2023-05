Fortnite: Spieler trollt Millionen mit Fake-Clip, feiert Sieg auf einem Truck – „All diese kleinen Nerds werden es lieben“

Auf TikTok geht ein Video viral, das einen Spieler in einem Match in Fortnite zeigt, während er den Sieg holt. Und das Ganze findet auf einem fahrenden Truck auf dem Highway statt. Die Kommentare schwanken dabei zwischen Bewunderung, Fake-Ausrufen und Nachfragen zu seiner Ausstattung. Die Fake-Rufe waren dabei nicht unberechtigt.

In dem 23-Sekunden-Clip ist ein Mann zu sehen, der sich mit Tastatur und Maus auf einer Ladefläche eines PKWs platziert hat. Sein „laufendes“ Fortnite-Spiel überträgt er dabei mit einem Projektor auf die Seite eines Lastwagens.

Währenddessen feuert ihn ein weiterer Mann an. Mit begeisterten „Du hast ihn, du hast ihn!“-Zurufen motiviert er den Spieler, kurz darauf holt dieser den Sieg. Jubelschreie beider Männer folgen, Autos hupen im Hintergrund.

Jubelschreie gab es sicherlich auch von dem 15-jährigen Briten Benjyfishy, aus der Schule genommen wurde, um sich seiner E-Sport-Karriere zu widmen:

Die Meinungen auf TikTok sind zwiegespalten

TikTok-Nutzende sind sich uneinig darüber, ob es sich hierbei um einen Fake handelt oder wirklich so passiert sein könnte. „Das ist eine Videoaufnahme“ steht in mehreren Kommentaren. „Das muss viral gehen!“ in anderen. „Ich habe so viele Fragen“ schreibt ein Nutzer.

Hier könnt ihr das Video sehen:

Andere bringen an, dass dies der Content sei, den Streamende zeigen sollten. Es sei eine interessante Art, Fortnite zu spielen. Auch ironische Fragen nach seinem Gaming-Setup werden geäußert sowie Kommentare wie „wenn deine Mutter wieder mal sagt, du sollst draußen spielen“.

Doch es steckt tatsächlich mehr dahinter.

Creator erklärt: Ist ein Stunt für die Nerds

Die Vermutung einer Fälschung stimmt, denn in einem YouTube-Video erklärt der Creator des Videos, Blake Messik, dass es sich dabei um einen Stunt handelt – das Sieg-Match wurde vorab aufgezeichnet.

Mit der Aktion habe er sich erhofft, die Fortnite-Community zu beeindrucken – „all diese kleinen Nerds werden es lieben“, schreibt er.

Sucht man nach Fortnite auf Instagram, wird sein Clip zum Zeitpunkt des Artikels an der Spitze angezeigt und hat mittlerweile zahlreiche Likes. Fortnite ist eines der größten Spiele der Welt, die Leute suchen danach und er „brainwashe“ sie mit seinem Video. Das Ergebnis sei genau so, wie er es sich erhofft hatte.

Likes auf TikTok: 738.700 Views auf TikTok: 4,1 Mio via tiktok.com

Likes auf Instagram: 642.926 Views auf Instagram: 5,8 Mio. via instagram.com



Somit haben den Fake-Clip schon jetzt Millionen von Nutzern auf verschiedenen Plattformen gesehen, davon haben sich sicherlich einige trollen lassen.

Aber dies sei erst der Anfang. Seine Intention sei gewesen, in dem viralen Video einen dynamischen QR-Code zu bewerben, den er danach für Werbezwecke verkaufen kann. Dafür geht Blake Messick auf Leute auf der Straße zu und bietet an, einen Link nach Wahl 24 Stunden lang für ein paar Dollar mit dem QR-Code zu verknüpfen.

Diesen lässt er sich auf den Oberschenkel tätowieren, was kurz im YouTube-Video gezeigt wird. Zumindest, wenn dies nicht auch ein Fake ist.

Zusätzlich bietet er T-Shirts und Pullover mit einem “I Love BM”-Logo an, in dem Herz befindet sich ebenfalls ein dynamischer QR-Code, der nach Wunsch angepasst werden kann. Die Kleidung bewirbt er in der Videobeschreibung mit den Worten „Werde zu einer laufenden Werbeplattform“.

Falls ihr also noch auf der Suche nach einer Werbemöglichkeit seid, ist das Shirt vermutlich die schmerzfreie Variante. Und um das nächste Fortnite-Match zu gewinnen, helfen euch diese Skins.