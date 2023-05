Fortnite: 8 der besten Skins, die euch beim Gewinnen helfen

In Fortnite geht es nicht nur um starkes Waffengeschick und gute Treffsicherheit, sondern auch um Taktiken und wie man sich auf der Map am besten tarnt. Wir zeigen euch 8 der besten Skins, mit denen ihr leichter gewinnen könnt.

Was sind das für Skins? Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Skins, die euch Vorteile in euren Matches verleihen. Dabei geht es vor allem um visuelle Vorteile, die euch tarnen, damit Gegner es schwerer haben, euch kommen zu sehen.

Viele Spieler setzen auf solche kleinen Vorteile und wir haben ein paar Skins gesammelt, damit ihr selbst einen Nutzen daraus ziehen könnt. All unsere aufgelisteten Skins können im Item-Shop gekauft werden.

Wir zeigen euch nun, welche Optionen es gibt, wie viel sie kosten und warum diese Optionen zu den Besten gehören.

Grenzenlos-Set

Wie viel kosten die Skins? 1,800 V-Bucks.

Was macht die Skins so besonders? Das Interessante an den Superhelden-Skins sind die Anpassungsmöglichkeiten. Sie können in verschiedenen Farben eingefärbt werden. Von komplett blau, grün, rot bis hin zu schwarz oder grau. Mit dieser Auswahl habt ihr die Möglichkeit, für jedes Terrain die passende Farbe auszuwählen, um euch so zu tarnen.

Sirene

Sirene

Wie viel kostet der Skin? 1,200 V-Bucks.

Was macht den Skin so besonders? Der Sirene-Skin ist eine Agentin mit zwei Stilen. Einer mit üblicher Einfärbung und die andere in einem Noir-Ton. Vorwiegend verwenden Spieler den Skin in seiner ausgebleichten Version, damit man sich in Nächten oder dunklen Ecken besser verstecken kann.

Buschranger

Buschranger

Wie viel kostet der Skin? 1,200 V-Bucks.

Was macht den Skin so besonders? Der Buschranger ist ein Meister der Tarnung, denn er besitzt 5 Stile, die sein Aussehen passend zu den verschiedenen Jahreszeiten anpassen. Obendrauf ist der Buschranger ein lebender Busch, der sich gut im offenen Grün tarnen kann.

Zadie

Zadie

Wie viel kostet der Skin? 1,200 V-Bucks.

Was macht den Skin so besonders? Zadie ist eine Kämpferin aus einem Spezialkommando und passend dazu auch getarnt. Sie besitzt einen grauen, einen eisblauen und einen waldgrünen Stil, mit dem sie sich in fast jedem Gebiet tarnen kann. Das macht sie zur ultimativen Überlebenskünstlerin.

Sumpfritter

Der Sumpfritter

Wie viel kostet der Skin? 800 V-Bucks.

Was macht den Skin so besonders? Der Sumpfritter ist ein zwielichtiges Geschöpf ohne Gesicht, mit brauner Rüstung und das ist gut so. Mit seinem Aussehen fallt ihr kaum auf, denn in der Nähe von Bäumen oder Häusern verschmelzt ihr so mit der Umgebung. Zudem ist sein Preis ein guter Deal für diejenigen, die knapp bei Kasse sind.

Schneeschlag

Schneeschlag

Wie viel kostet der Skin? 1,500 V-Bucks.

Was macht den Skin so besonders? Schneeschlag ist ein passender Skin für eisige Gebirge und frostigen Wäldern mit viel Schnee. Das blau-weißliche Outfit des Skins ist dort perfekt, um sich zu tarnen und den Gegnern im Freien aufzulauern.

Ordensrelikt

Ordensrelikt

Wie viel kostet der Skin? 800 V-Bucks.

Was macht den Skin so besonders? Das Ordensrelikt ist ein Skin mit schwarzem Spezialanzug und dunkelvioletten Augen. Sein unauffälliges Aussehen macht ihn perfekt für geheime Operationen, bei denen ihr euch schleichend durch die Map bewegt.

Schwarzeis-Set

Das Schwarzeis-Set

Wie viel kosten die Skins? 2,800 V-Bucks.

Was macht die Skins so besonders? Das Schwarzeis-Set beschert euch drei dunkelblaue Eis-Skins, mit denen ihr euch hervorragend in dunklen oder eisigen Gebieten tarnen könnt. Sie leuchten zudem nicht und sind schlicht gehalten.

Das waren all unsere Empfehlungen, mit denen ihr meist preiswert einen gut getarnten Skin bekommen könnt. Beachtet jedoch, dass ein guter Skin nicht allein reicht, um ein Match zu gewinnen. Ihr müsst auch wissen, wie man sich gut tarnen kann und welche Kniffe man einsetzen muss, um einen epischen Sieg zu ergattern.

Hier haben wir nochmal 6 schnelle Tipps, die euch in Fortnite sofort besser machen.