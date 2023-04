Fortnite erlaubt euch nur eine OG-Map in Creative 2.0 zu zocken – Das sind die Gründe

Fortnite hat mit Chapter 4 Season 2 ein von der Community langersehntes System implementiert: Creative 2.0. Viele Spieler haben sich nun gefreut, auf älteren Maps vergangener Chapter zocken zu dürfen, doch dem ist nicht so. Wir zeigen euch, warum.

Was ist Creative 2.0? Epic Games besitzt neben seinem Battle Royale auch den Kreativ-Modus. In diesem können Creator verschiedene Maps und Modi erstellen, die Spieler dann zocken dürfen. Creative 2.0 sollte ein Upgrade des Kreativ-Modus sein, mit dem Spieler sogar riesige Chapter-Maps erstellen können.

Viele Spieler haben sich darauf gefreut, denn mit diesem System könnten auch Newcomer nachgebaute Versionen vergangener Chapter-Maps erleben, die so nicht mehr gezockt werden können.

Als das System nun aber veröffentlicht wurde, machte sich in der Community Ernüchterung breit. Epic Games hat klargestellt, was Spieler erstellen dürfen und was nicht – und dazu gehören nur eigene Ideen oder die Chapter 1 Map.

Epic Games erlaubt nur das erste Chapter als Map

Was ist der Grund? Tim Sweeney, der CEO von Epic Games und Saxs Persson, der Executive Vice President von Epic Games, saßen gemeinsam mit drei bekannten Fortnite-Streamern, Lachlan, SypherPK und Ali-A zusammen und sprachen über Creative 2.0. In dem Video, das wir euch einbinden, geht es vorwiegend darum, was Creator erstellen dürfen und was nicht.

Laut Tim Sweeney dürfen Content Creator zum Beispiel keine Dinge aus Call of Duty oder anderen Marken klauen und diese dann in Fortnite als Map implementieren und kommerzialisieren. Auch alte Maps von Chapter 2 und 3 können nicht gebaut werden. Grund dafür sind Kooperationen, die in der Vergangenheit mit Marvel und anderen Marken stattgefunden haben.

Dadurch fallen auch diese Maps unter Copyrightbestimmungen. Epic Games ging in der Zeit eine Kooperation mit den Marken ein, doch wenn die ausgemachte Frist abgelaufen ist, dürfen diese Inhalte nicht wiederverwendet werden.

Tim Sweeney betont jedoch, dass Creator gern die Chapter-1-Map bis zu einem gewissen Rahmen erneut bauen dürfen. Diese sei von den vorgegebenen Restriktionen verschont geblieben.

Was sagt die Community? Fans unter dem Video des Interviews sind größtenteils unzufrieden mit der Entscheidung von Epic Games. Sie verstehen die Regelung nicht. Man könnte das Copyright-Problem leicht beheben. User SkeleBob meint:

“Mit dieser Logik konnten die Leute den Collab-Teil einer Saison einfach nicht einbauen. Zum Beispiel in Chapter 2 Season 2. Am Anfang bin ich mir ziemlich sicher, dass es keinen Deadpool auf der Karte gab, also könnte jemand das noch machen, oder?”

Im Grunde könnten Creator Schauplätze und Bosse von Kooperationen einfach entfernen und diese durch andere Fortnite-Dinge ersetzten. So gebe es rein theoretisch keine Probleme. Der User Simon Christopher Rule sieht jedoch einen anderen Grund, weshalb Epic Games die Spieler so limitiert:

“Sie wollen nicht, dass die BR-Spielerbasis fragmentierter und von der aktuellen Season und Handlung usw. ablenkt wird. […]”

Mit den Modi “Bauen” und “Nicht-Bauen” sowie auch den Kreativ- und PvE-Bereichen von Fortnite bietet Epic Games eine Menge Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Es könnte also gut möglich sein, dass die Entwickler die Community nicht noch weiter auseinanderreißen möchten.

Was haltet ihr von der Entscheidung von Epic Games? Findet ihr es schade? Oder interessieren euch die alten Maps gar nicht? Lasst es uns gern in den Kommentaren erfahren!

