Ihr könnt in Fortnite jetzt euer eigenes Spiel entwickeln – Fans glauben, das werde der Roblox-Killer

In Fortnite läuft aktuell Chapter 4 Season 2. Was euch da erwartet, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was kreative Spieler jetzt alles in Fortnite erstellen, wird die Zukunft zeigen. Sie haben jetzt auf jeden Fall nie dagewesene Möglichkeiten. Auf Twitter gibt es schon jetzt Gespräche über einen First-Person-Modus, Boss-Kämpfe gegen mächtige Monster und Parkour-Maps.

Was ist das für ein System? Epic Games hat am 22. März 2023 den sogenannten “Unreal Editor für Fortnite” veröffentlicht (via epicgames.com ).

Insert

You are going to send email to