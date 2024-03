Fortnite, fortnight, fort nite – Was heißt der Name eigentlich auf Deutsch?

Das Spiel Fortnite ist seit dem Herbst 2017 eines der prägendsten Videospiele unserer Zeit. Der Battle-Royale-Modus begeistert auf PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series X Millionen von Spielern. Viele fragen sich: Was heißt das eigentlich auf Deutsch? Wo kommt der Name Fortnite her? Was ist die Übersetzung und was ist damit gemeint?

Fortnite wurde 2011 von Epic angekündigt – damals hätte wohl keiner ahnen können, dass es heute so ein Hit wird. Das Ding ist mittlerweile so groß, dass auch Nicht-Gamer mit dem Titel konfrontiert werden. Und die Frage kommt immer häufiger: „Was ist das überhaupt für ein Name „Fortnite?“ Was bedeutet der Begriff und was heißt es auf Deutsch?“

Häufig wird auch „Fortnite“ falsch geschrieben und die Leute fragen nach: Fortnight oder Fort Nite.

Anspielung auf englischen Begriff „Fortnight“

Der Name „Fortnite“ ist eine Anspielung auf das Wort „Fortnight.“ Das ist im Englischen ein Begriff, der einen Zeitraum von „vierzehn Tagen“ beschreibt und aus dem Altenglischen kommt. Da bedeutet er so viel wie „14 Nächte.“

Den Begriff “Fortnight” kann man auseinandernehmen. Dann steht man mit den Begriffen “Fort” (Befestigung) und “Night” (Nacht) da. Und genau daraus, aus “Fort Nite” hat Epic 2011 ein Konzept für sein Spiel entwickelt.

Da wir im Deutschen bei “Fortnight” diesen Zusammenhang mit „vierzehn Tagen“ nicht haben, entgeht uns der Hintersinn in diesem Wortspiel mit „Fortnite.“

Fortnite – Namenszusammensetzung: Festung für die Nacht

Fortnite als Spielenamen bezieht sich auf den ursprünglichen Modus „Rettet die Welt.“ Dort bauen die Spieler Festungen (Forts), um sich in der Nacht (Night) vor zombieartigen Hüllen zu schützen.

Während die Spieler in der Tag-Phase Beute sammeln, fleißig eine Festung zusammenzimmern und Fallen legen, geht es in der Nacht darum, sich in die Festung zurückzuziehen und die angreifenden Hüllen zu vernichten.

Übersetzt heißt der Begriff also so viel wie „Festung für die Nacht”.

Mittlerweile ist der „Battle Royale“-Modus von Fortnite deutlich beliebter als der „Rette die Welt“-Modus, der von Epic Games in den letzten Jahren nur stiefmütterlich behandelt wurde.

Zu dem BR-Modus passt der Begriff „Fortnite“ nur bedingt.

