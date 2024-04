LEGO Fortnite teasert Wohngemeinschaft mit Tieren, heizt Fantasie der Spieler an

Zwei kurze Videos teasern neue Inhalte für LEGO Fortnite. Worauf ihr euch mit dem neuen Update vielleicht freuen könnt, erfahrt ihr hier.

Mit einem neuen Update könnte in LEGO Fortnite der Aspekt der Landwirtschaft noch weiter ausgebaut werden. Zwei kurze Clips teasern jetzt an, worauf sich Spieler dann womöglich freuen können. Eine klare Bestätigung der neuen Inhalte hat es von offizieller Seite aber noch nicht gegeben.

Welche Inhalte wurden angeteasert? In zwei kurzen Videos auf X (ehemals Twitter) teasert LEGO Fortnite die Möglichkeit, sich als Spieler mit Tieren anzufreunden und diese dann in seiner Basis leben zu lassen. Im Clip sieht man, wie ein Schaf gestreichelt wird und dabei recht innig mit der Spielfigur wirkt.

Kurz wird auch auf einen Dialog gezoomt, der sagt: „[…] ob sie mit uns leben wollen …“. Daraufhin springt die Spielfigur vor Freude in die Luft. Dass die Tiere nach dem Update in eurer Basis leben können, ist also ziemlich wahrscheinlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Baut einen Stall und Gehege für eure neuen Mitbewohner

Ein weiterer Clip auf dem offiziellen X-Account von LEGO Fortnite zeigt, wie der Spieler in seiner Basis einen Stall und ein Gehege für die Tiere erbaut. Vermutlich wird das neue Update die Landwirtschaft und Tierhaltung also um sehr viel mehr erweitern, als einfach nur Tiere anzubieten, die dann bei euch leben dürfen.

Was sagt die Community? Die Möglichkeit, in Zukunft Tiere in ihrer Basis zu halten, scheint viele Spieler jetzt schon zu begeistern. Das lassen jedenfalls die Reaktionen in den Kommentaren unter dem kurzen Teaser vermuten.

Einige Spieler lassen ihrer Fantasie auch schon freien lauf und stellen sich vor, welche Tiere sie dann in ihrer Basis leben lassen wollen. Ein User verlangt in seinem Kommentar sogar nach einem Pferd und Sattel, um dann in Zukunft durch die Gegend reiten zu können.

Ein anderer Spieler wünscht sich kleine Lego-Schweine im Spiel, um dann ein, wie er schreibt, „kinderfreundliches“ Schlachthaus zu errichten. Wie genau das aussehen soll, bleibt wohl der Fantasie eines jeden einzelnen überlassen.

Welche Tiere würdet ihr in eurer Basis leben lassen? Schreibt gerne in die Kommentare.

Wo ihr in LEGO Fornite Weichholz findet und was ihr damit so anstellen könnt, erfahrt ihr hier: LEGO Fortnite: Weichholz finden und was ihr damit bauen könnt