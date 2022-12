Fortnite läuft als erstes Spiel auf der PS5 mit der Unreal Engine 5.1 – Neue Optik begeistert die Community

Fortnite bekam pünktlich zum Start von Chapter 4 eine Generalüberholung der Grafik auf der PS5. Wurde das Spiel für seine knallbunte Comic-Optik früher mitunter noch verlacht, ist dieses quasi über Nacht zu einem wunderschönen Game auf der PS5 geworden. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

Was ist in Fortnite passiert? Am 4. Dezember wurde das brandneue Chapter 4 des beliebten Battle Royale gestartet. Mit dem Update sind jede Menge Änderungen ins Spiel gekommen und es gibt auch wieder einen neuen Battle Pass.

Doch für Personen, die auf der PS5 zocken, gibt es noch eine andere weitere Überarbeitung. Denn Fortnite ist das erste Spiel, welches ihr mit der Unreal Engine 5.1 auf der PS5 zocken könnt. Wir erklären euch, was dahinter steckt.

Fortnite läuft nun auf der Unreal Engine 5.1

Warum sieht Fortnite plötzlich so viel besser aus? Epic hat die Grafik des Spiels auf der PS5 pünktlich zum Launch überarbeitet. Durch die Umstellung auf die Unreal Engine 5.1 sind ab sofort einige absolute Next-Gen-Funktionen auf der PS5 verfügbar:

Nanite ermöglicht es, enorm hochauflösende und detaillierte Texturen und 3D-Modelle in Echtzeit darzustellen. Selbst einzelne Bäume haben laut Epic jetzt um die 300.000 Polygone (via Epic Games).

ermöglicht es, enorm hochauflösende und detaillierte Texturen und 3D-Modelle in Echtzeit darzustellen. Selbst einzelne Bäume haben laut Epic jetzt um die 300.000 Polygone (via Epic Games). Lumen ist eine spezielle der Beleuchtungstechnik der Unreal Engine 5. Bei dieser Form der Global Illumination werden Lichtbrechungen und Reflexionen in Echtzeit und auch über große Distanzen besonders glaubhaft berechnet.

ist eine spezielle der Beleuchtungstechnik der Unreal Engine 5. Bei dieser Form der Global Illumination werden Lichtbrechungen und Reflexionen in Echtzeit und auch über große Distanzen besonders glaubhaft berechnet. Virtual Shadow Maps erlauben die Darstellung von sehr detaillierten Schatten.

erlauben die Darstellung von sehr detaillierten Schatten. Temporal Super Resolution (TSR) sorgt für trotz sehr hochqualitativen Visuals für eine hohe Framerate / Bildwiederholrate.

Wie enorm das Spiel aufgehübscht wurde, könnt ihr euch in diesem Vergleichsbild ansehen:

Fortnite ist plötzlich richtig schön (Quelle: r/gaming).

Um all diese Features nutzen zu können, müsst ihr allerdings den 120 FPS-Modus des Spiels auf der PS5 deaktivieren.

So deaktiviert ihr den 120 FPS-Modus: Wie ihr den Modus bei Fortnite auf eurer PS5 deaktiviert, könnt ihr in diesem offiziellen Guide von Epic Games nachlesen.

Dafür müsst ihr allerdings zunächst einmal den Leistungsmodus eurer PS5 aktiveren. Wie das geht, könnt ihr in diesem Artikel lesen:

PS5: Sollte ich Spiele im Leistungsmodus oder Auflösungsmodus zocken?

Wie kommen die grafischen Änderungen in der Community an? Fortnite ist der erste Konsolentitel, der auf der Unreal Engine 5.1 läuft und volles Nanite und Lumen unterstützt. Die Umstellung auf die ursprüngliche Version der Unreal Engine 5 erfolgte zwar bereits vor ziemlich genau einem Jahr, wurde damals aber mit eher weniger Euphorie aufgenommen.

Bemängelt wurde vor allem, dass man grafisch zunächst kaum einen Unterschied gemerkt hat. Einigen Usern war damals allerdings nicht klar, dass mit der Implementierung der 5. Generation der Engine lediglich der Grundstein gelegt wurde, um in Zukunft bessere und vor allem einflussreichere Updates zu bringen – wie es jetzt eben der Fall ist.

Dementsprechend fällt die Rezeption auf die Unreal Engine 5.1 dieses Mal auch deutlich positiver aus.

Die Community ist aber nicht nur von den neuesten grafischen Verbesserungen begeistert, sondern lobt auch allgemein die Tatsache, wie sich Fortnite in den letzten Jahren mehrmals selbst neu erfand – beispielsweise mit der Einführung des Zero Build-Modus (via Reddit und Twitter).

Diese Kombination lässt einige User erahnen, was mit dem Spiel auf der PS5 auch zukünftig noch so möglich wäre. Ein Reddit-User schreibt hierzu beispielsweise:

Leute regen sich gerne über Fortnite auf, dabei gelingt es den Entwicklern immer wieder, das Spiel auf ein neues Level zu heben. Ich habe das bereits im Subreddit gesagt, aber ich glaube ernsthaft, dass Fortnite etwas Großartiges für das PSVR 2 leisten kann. […] Es gibt so viele zusätzliche Spielmodi, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Entwickler eine Art „Hub“-Modus einbauen, der das Metaverse oder der VR Chat auf der PlayStation werden könnte. Reddit-User WanderWut im PS5-Subreddit.

Und auch weitere Reddit-User haben ähnliche Überlegungen in dieselbe Richtung:

Sony hat das neue VR-Headset, PSVR2, für die PS5 bereits vor ein paar Wochen vorgestellt. Mittlerweile könnt ihr das Gerät auch schon vorbestellen.

Was euch mit PSVR2 erwartet, worauf ihr euch freuen könnt und was der Spaß kosten wird, könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen:

PSVR2: Sony kündigt Preis und Releasedatum des VR-Headsets für PS5 an

Hier seht ihr noch ein paar weitere Screenshots, die deutlich machen, wie schön Fortnite jetzt anzusehen ist.

Die neue Grafik von Fortnite auf der PS5.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefallen euch die grafischen Änderungen von Fortnite, die durch die Umstellung auf die Unreal Engine 5.1 einhergehen? Seid ihr auch so begeistert, wie die vielen User auf Twitter und Reddit?

Alle Informationen rund um Fortnite und das neue Kapitel 4 findet ihr in unserem Live-Ticker hier auf MeinMMO:

Fortnite: Live-Ticker zum Start von Chapter 4 – Server-Status, Leaks und Infos