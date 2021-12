Fortnite ist auf Unreal Engine 5 umgestiegen – Merkt man einen Unterschied?

Dank des neuen 3. Chapters ist Fortnite auf die neue Unreal Engine 5 umgestiegen. Nun stellt sich die Frage, ob man einen wirklichen Unterschied merkt und wenn ja welchen. Wir zeigen euch, was Epic im Battle-Royal-Shooter aufgehübscht hat.

Was ist die Unreal Engine? Mit Engine meint man in der Spieleentwicklung ein Programm, welches für die internen Prozesse im Spiel verantwortlich ist. Das korrekte Generieren der Map, eingefügten Sound exakt wiederzugeben und das Spiel während der Benutzung am Laufen zu halten sind einer der Aufgaben, die solch ein Entwicklerprogramm nachgehen muss.

Bei der Unreal Engine geht es um das Entwicklerprogramm aus dem Hause Epic Games. Dabei wurde schon angekündigt, dass zukünftige Spiele mit der 5. Generation der Engine ausgestattet werden sollen. Epic ging nun einen Schritt weiter und optimierte Fortnite nach dem Chapter 3 Release mit dem neuen Unreal-Motor.

Wir werden euch zeigen, ob sich neue Fetaures entdecken lassen:

Fortnite und Unreal Engine 5 – Merkt man Unterschiede zur alten Engine?

Um euch die Unterschiede zu verdeutlichen, binden wir euch ein YouTube-Video von S bench ein, welcher einen Grafikvergleich vor und nach Chapter 3 durchführt.

Nach dem Update auf 19.00 sah man nicht wirklich viele Änderungen auf den ersten Blick. Viele Spieler erhofften, wie in den UE5-Vorstellungen von Epic, dass alle Objekte auf der Map bei Beschuss oder Krafteinwirkung in jedes Molekül zerlegt werden. Dem ist aber leider nicht so. Wir listen euch deshalb alle sichtbaren Änderungen, die wir bislang erspähen konnten, auf:

Der Himmel wirkt natürlicher und abstrakter, genau wie in der Natur

Große Bäume lassen sich abholzen und Baumstämme rollen davon

Winde sind sichtbar und ziehen an einem vorbei

Schnee auf dem Boden glänzt und spiegelt Reflexionen

Kommende Naturkatastrophen wirken natürlich und mächtig

Das fließende Wasser wirkt etwas natürlicher

Verbrannter Boden bildet echten Ruß und sieht realistischer aus

Bessere Schatten von Spielern

Was sagen die Spieler? Die Meinungen sind gespalten. Viele Spieler sind enttäuscht darüber, dass nicht alles eine Änderung verpasst bekommen hat. Man hat damit gerechnet, dass Fortnite komplett aufgehübscht wird, doch viele wurden enttäuscht. Spieler kommentieren mit Meinungen wie:

Ich hatte nicht erwartet, dass das Zeug besonders gut aussieht, besonders auf einer Mittelklasse-Konsole wie einer PS4. Aber ich habe buchstäblich keinen Unterschied gemerkt, und das hat mich schockiert. […] Ja, zugegeben, der Tornado sah für eine Konsole nach viel aus, und es war atemberaubend, zu sehen, wie er so reibungslos funktioniert. Aber im Übrigen könnte ich schwören, dass es in Chapter 2 immer noch wahnsinnig ähnlich sieht. sagt reddit-User Feder-28_ITA

Dabei wird klar, dass viele Spieler nicht verstehen, wie eine Engine funktioniert. Diese Programme bringen Änderungen, aber sind nicht ausschließlich für grafische Polierungen da. Epic hat mit der Implementierung der 5. Generation einen Weg geschaffen, um in Zukunft bessere und vor allem einflussreichere Updates zu bringen.

Kommen noch weitere Änderungen? Bislang lassen die angeteaserten Stürme und Tornados auf sich warten, doch in kommenden Updates werden euch solche neuen Naturgegebenheiten erwarten. Diese werden Gebäude mit sich reißen und zerstören, Fahrzeuge und Gegenstände mitnehmen und ihr könnt auch auf ihnen reiten.

Was haltet ihr von der neuen Engine? Seid ihr auch der Meinung da hätte mehr drinstecken sollen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!