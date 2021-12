Fortnite: Wie benutze ich die Zelte in Chapter 3 am besten?

Was haltet ihr von den Zelten? Findet ihr die übergreifende Option gewisse Waffen zu lagern gut oder ist das nichts für euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Entweder ihr habt Glück und findet beim Looten ein Exemplar oder ihr könnt es in Survivalshops versuchen. In verschiedenen Städten auf der neuen Map existieren gewisse Jagdshops mit Fahrzeugen und Snowboards, die ausgestellt werden. Dort könntet ihr das eine oder andere Model eines Zeltes finden.

Falls ihr euch in einem neuen Match befindet und ihr ein fremdes Lager erspäht, könnt ihr es für euch beanspruchen und so auf eure Items zugreifen.

Des Weiteren könnt ihr auch während eines Matches ein Nickerchen in eurem Zelt einlegen. Dabei stellt ihr eure Kondition Stück für Stück wieder her.

Wie benutze ich Zelte? Seit dem neuen Chapter gibt es Zelte als Items, die ihr überall auf der Map finden könnt. Dieser Gegenstand bietet vor allem ein separates Lager an, das auf darauffolgende Matches übergreifend genutzt werden kann. Benutzt ihr also ein Zelt und bunkert dort eure Waffen und Supportgegenstände, können sie im nächsten Match bei einem beliebigen Zelt wieder aufgenommen werden.

