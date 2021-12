Fortnite bringt eine Waffe aus Chapter 3 versehentlich 5 Tage zu früh ins Spiel – Nutzt sie auf eigene Gefahr

In Fortnite gibt es seit dem 3. Chapter-Start viele neue Waffen. Eine davon sollte jedoch noch nicht im Spiel sein und erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr an die Spider-Man-Handschuhe schon früher rankommt.

Was ist das für eine Waffe? Fortnite präsentierte am 5. Dezember nach einem krassen Live-Event das neue Chapter 3. Dabei wurde in den Patch-Notes verzeichnet, dass eine neue mythische Waffe die Insel betreten wird: Spider-Mans Netzschießer.

Diese Waffe hätte jedoch noch nicht im Spiel erscheinen sollen und erst in einem späteren Zeitpunkt zu Verkauf angeboten werden. Wir zeigen euch eine Methode, wie ihr an dieses neue Gadget zu kommt – das jedoch auf eigene Gefahr.

Mit Spider-Mans Handschuhen durch die Lüfte schweben

Wie bekommt man die Waffe? Die Waffe sollte ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt zu Verkauf angeboten werden. Sie ist also im üblichen Battle-Royal-Modus nicht aufzufinden. Jedoch kursiert ein Bug im Arena-Modus, welcher euch erlaubt, die Handschuhe des Superhelden schon früher zu nutzen.

Der Twitter-User GlitchKing15 zeigt schon vorab ein Gameplay, wie dieses Gadget auf der Map funktioniert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

GlitchKing15 konnte das Item nur bei einem Händler in Greasy Grove kaufen. Dort musste er ganze 400 Goldbarren ausgeben.

Gibt es ein Hindernis? Das Problem an dem Arena-Modus ist, dass ihr sehr selten Goldbarren ergattert. Das heißt, ihr müsst versuchen, auf eigene Faust an Gold zu kommen. Entweder durch das Auffinden von Registrierkassen, das Töten von Gegnern oder das Zerstören von Einrichtungsgegenständen wie Waschmaschinen oder Betten.

Wann sollte die Waffe kommen? Epic schrieb in ihren Patch Notes, dass die Handschuhe erst ab dem 11. Dezember für alle Spieler zum Verkauf angeboten werden. Deshalb könnte man annehmen, dass dies nicht gewollt ist und es sich um einen Bug handelt.

Nutzt es auf eigene Gefahr: Da es sich hierbei wahrscheinlich um einen Bug handelt und Fortnite das nie so stehen lässt, wird das sicherlich nach einem Hotfix wieder deaktiviert. Nutzt also diesen Bug auf eigene Gefahr, da solche Exploits Account-Bans nach sich ziehen können.

Die Handschuhe sind definitiv ihr Geld wert, wenn sie offiziell am 11. Dezember erscheinen werden.

Was haltet ihr von den Handschuhen von Spider-Man? Findet ihr sie cool? Habt ihr sie eventuell schon ausprobiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!