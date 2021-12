Fortnite: Battle-Pass-Trailer zu Chapter 3 Season 1 – Zeigt antike Kämpferin und Marvel-Superheld

Wann startet Season 1 in Chapter 3 und was steckt drin? Dabei sind sich viele Spieler nicht einig, doch ein Leaker meint, dass am 5. Dezember um 16 Uhr ihr eure ersten Schritte auf der neuen Map setzen könnt. Bedenkt aber, dass dies noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to