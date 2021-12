Seht hier das epische Fortnite-Event zu Chapter 3, das die ganze Map änderte

Nun, da das Live-Event zu Kapitel 2 vorbei ist, stellt sich uns die Frage, wie ihr die Umsetzung und den Auftritt von der Würfelkönigin fandet? Habt ihr damit gerechnet, dass eure alte Chapter 2 Map so eine krasse Wendung bekommt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Das Live-Event „Das Ende“ hat am Samstag, dem 04. Dezember, in Fortnite stattgefunden. Wir von MeinMMO, waren live beim Event zum Ende des 2. Chapters dabei. Hier berichten wir euch, wie der Kampf gegen die Würfelkönigin abgelaufen ist.

Insert

You are going to send email to