Auf den sozialen Netzwerken wurde im Bereich Fortnite ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Ausmaße des Live-Events aufzeigt. Dabei entsteht eine neue Map. Wie echt der Trailer ist und ob man ihm Glauben schenken sollte, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Trailer? Dieser Trailer wurde zufällig, vom Twitter-User cooper17571967, auf TikTok entdeckt. Dabei handelt es sich nicht um einen offiziellen Werbungstrailer, sondern einen inoffiziellen und nicht bestätigten.

Daraufhin wurden Leaker darauf angesprochen und sie meinten, dieser Trailer wäre von einem Account von Epic Games selber. Möglicherweise veröffentlichten die Entwickler diesen Trailer für zukünftige Zwecke als Werbung.

Viele Leaker wurden auch drum gebeten, nichts vom neuen Kapitel zu veröffentlichen, bevor der Server Down für Update 19.00 fertig ist.

SPOILER-WARNUNG: Falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt und lieber bis zum Samstag abwarten wollt, hört ab hier auf zu lesen.

Chapter 3 Map bekommt eine krasse Wendung

Was ist im Trailer zu sehen? Im Trailer sind die Chapter 2 Season 1 Skins zu sehen, bei ihrem Aufstieg auf einen Berg. Sie bewundern zu der Zeit noch die Unberührtheit der Kapitel 2 Map, bis plötzlich etwas im Himmel zu sehen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dabei erscheinen wilde Fetzen von Szenen, in denen Jonesy der Hauptprotagonist in Fortnite, gezeigt wird. Ebenfalls ist dort zu sehen, dass eine ganze Flotte von Alienschiffen im Himmel dargestellt ist. Doch währenddessen befindet sich Jonesy im Wasser und schaut zu, wie die Würfelkönigin die Map umdreht. Plötzlich ist zu erkennen, wie sie und die Alienflotte in sekundenschnelle verschwindet. Alles, was die Königin dabei hinterlässt, ist eine neue, auf den Kopf gestellte, Map und eine riesige Welle, die den Agenten Jonesy wegspült.

Wie echt ist der Trailer? Epic Games veröffentlichte nichts zum inoffiziellen Trailer zu 3. Chapter, doch vieles spricht für seine Echtheit.

Vom Aussehen passt dieser Trailer genau zu Epic Games

Ist kein billiger Trailer

Storytechnisch ist alles vorhanden – Aliens, Würfelkönigin und die Zerstörung der 2. Map

Doch nicht nur das, viele YouTuber posteten Videos zur Ankündigung von Kapitel 3. Dabei endete ihr Video immer mit demselben Satz, der lautet “Catch you on the Flipside”. Schaut man sich den Trailer an, bemerkt man, dass mit Flipside die umgedrehte Chapter 2 Map gemeint sein könnte.

Was sagen die Spieler dazu? Die Meinungen sind gespalten, einige Spieler sagen der Trailer könnte Fake sein. Andere wiederum meinen, sie seien noch gespannter auf das End-Event als vorher. Dabei kommt sehr oft die Frage auf:

Die Insel dreht sich also wirklich um, also kein Schwarzes Loch? Fragt Twitter-User @ZupherrX

Auf diese Frage antworteten Spieler mit Aussagen, dass dennoch Fortnite für drei Tage nicht spielbar sein wird. Die Welle wird für einen Blackscreen sorgen und dann wird das Spiel nicht zugänglich sein.

Unter anderem wird viel spekuliert, da die Community meint, sie hätten auf der neuen Map im Trailer einen alten Ort gesehen. Dieser ist von Kapitel 1 und heißt “Paradise Palms”. Dabei handelt es sich um eine wüstenähnliche Landschaft. Die User auf Twitter meinen, dass eventuell eine abgewandelte Form der alten Chapter 1 Map erscheint.

Vieles jedoch bleibt Spekulation und wir werden erst neue Erkenntnisse gewinnen, wenn das Event vorbei ist. Was haltet ihr von diesem Video? Findet ihr dieses Video glaubwürdig? Oder denkt ihr, das kann nicht das “Ende” sein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!