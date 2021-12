Fortnite bereitet großes End-Event von Chapter 2 vor – Bombadiert ihr bald die ganze Map?

In Fortnite gab Epic Games bereits bekannt, dass bald ein großes Event für das Ende von Chapter 2 vorbereitet wird. Nun wird auch die Map für dieses Event zurechtgerückt und wir von MeinMMO zeigen euch, was ihr eventuell erwarten könnt.

Was ist in Fortnite los? Die Map von Fortnite ist einer Invasion der Killerwürfel anheimgefallen. Nach dem Live-Event, von Kapitel 2 Season 7, stürzte das Mutterschiff der Aliens ab und verursachte eine Korrumpierung der Map. Dieser orangefarbene Schleim breitet sich in der gesamten Fortnite-Welt aus.

Des Weiteren erschafft die Königin der Würfel eine Pyramide inmitten der Map, um diese als Waffe gegen die Bewohner der Insel zu nutzen. Da sie als Realitätsvernichterin gilt, wird sie alles dran setzen, das Ende von Fortnite zu besiegeln.

Unterdessen geben sich die Bewohner der Insel nicht kampflos geschlagen und errichten eine Basis, um sich der Bedrohung ein für allemal zu stellen.

Aufbau einer Basis und Bomben

Eine neue Basis: Spieler, die aktiv Fortnite zocken, haben sicherlich die Baustelle in der Nähe von Pleasant Park entdeckt. Dort wurden im Vorfeld schon Trümmer des Mutterschiffs beseitigt, um eine Basis zu errichten und einen Plan gegen die Würfelkönigin zu schmieden.

Welche Veränderungen treten auf? Die ganze Map wird durch die Aura der Würfel korrumpiert. Am Anfang des 2. Kapitels, Season 8 wanderten diese außerirdischen Würfel durch die ganze Insel, um bis zum Krater des Nullpunkts zu gelangen. Dabei hinterließen sie einen Weg aus Zerstörung und den orangefarbenen Schleim aus der Kippwelt.

Seitdem die Königin vom goldenen Anführer-Würfel gerufen wurde, breitet sich daraufhin diese Substanz auf der kompletten Map aus. Währenddessen wurde dann die Basis errichtet, die auch im Trailer zum Live-Event gezeigt wurde.

Diese Basis wird im Eiltempo erbaut und beinhaltet viele Bomben, die auf der Baustelle umher liegen. Auf Twitter spekulieren Leaker und Spieler, ob diese Bomben gegen die Würfelarmee und ihrer Königin im Live-Event gerichtet sein werden. Viele gehen davon aus, dass wir mit diesen Raketen die Königin vertreiben werden.

Was kommt nach dem Event? Das weiß man nicht genau. Leaker meinen, es wird ein erneutes schwarzes Loch geben. Dabei wird Fortnite wieder für ein paar Tage nicht spielbar sein. Man geht auch dann davon aus, dass durch einen Zufall, eine neue Realität kreiert wird, welche mit einer neuen Map und neuen Inhalten in Chapter 3 starten wird. Das alles wird voraussichtlich am 7. Dezember stattfinden.

Was haltet ihr von der Idee der Königin den Erdboden gleichzumachen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr bereit seid, die Fortnite-Welt zu verteidigen und es der Königin heimzuzahlen.