Killer-Würfel randalieren in Fortnite – Spieler offenbaren gefährliches Verhalten

Was haltet ihr momentan vom Verlauf der Season 8 des 2. Kapitels? Findet ihr es bislang spannend oder hattet ihr schon damals genug von Kevin und seinem mysteriösen Verhalten in Kapitel 1? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.

Was passiert gerade in Fortnite? Die neue 8. Season ist gut zwei Wochen alt und schon sorgt eine außerirdische Bedrohung erneut für Ärger. Kevin, der lilafarbene Würfel, hat Verstärkung mitgebracht und erobert nun langsam mit seinen Kameraden die Fortnite-Map.

