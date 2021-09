Fortnite lässt im Laufe neuer Seasons Waffen kommen und verschwinden. Einige davon sind einzigartig, andere wiederum verschwenden nur Item-Slots in eurem Inventar. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche die besten Waffen in der aktuellen Season 8 sind.

Woher kommen die Waffen-Infos? Die Informationen über die Werte der Waffen beziehen sich auf eine Liste von DotEsports (via. Dotesports.com) und Infos von Fortnite Wiki (via. Fortnite Wiki). In dieser Top-Liste werde ich euch alles daraus zusammentragen und zusätzlich meine eigene Erfahrung mit einfließen lassen, um euch zu zeigen, welche Waffen euch sicherlich einen epischen Sieg bescheren würden.

Über den Autor: Ich heiße Christos, bin freier Autor bei MeinMMO und verstärkt in den Bereichen Fortnite und Destiny unterwegs. Nach mittlerweile mehr als 2.000 Spielstunden und zahlreichen Seasons in Fortnite, die ich aktiv durchlebt habe, kann ich mir ein fundiertes Urteil davon machen, worauf es bei einer Waffe in Fortnite ankommt und welche Waffen sich höchstwahrscheinlich diese Season durchsetzten werden.

Das sind die besten Waffen in Kapitel 2 Season 8

Bei den Waffen in Fornite kommt es meist auf gutes Handling und hohen Schaden an. Da jede Sekunde in einem Kampf das Aus bedeuten könnte, wird auch die spezielle Funktion der jeweiligen Waffe nicht außer Acht gelassen. Aktuell stechen folgende Waffen besonders heraus:

Dragons-Breath

Kippwelt-Gewehr

Kippwelt-Minigun

Unterhebel-Schrotflinte

Maschinenpistole

Die glühende exotische Sniper

Was macht die Waffe stark? Dieses Schmuckstück mag eventuell noch nicht jeder bemerkt haben, aber diese Sniper gehört zu den mythischen Waffen der 8. Season. Mit dieser Wumme habt ihr einen Feuerteufel in euren Händen. Nichts ist vor ihrem Schaden oder ihrem flammenden Effekt sicher, aber seid vorsichtig und verbrennt euch nicht selber.

Wichtige Infos zur Waffe:

Eine Kugel im Lauf

Schaden: 116 pro Schuss, Schaden wird bei Headshots auf das 2,5 Fache gesteigert

Erzeugt beim Aufprall kleine Explosion

Setzt bei einem Treffer alles in Brand

Wo findet man sie? 500 Goldbarren kostet das gute Stück, es lässt sich beim NPC (Pitstop) in Boney Burbs kaufen.

Pro Setzt beim Einschlag einer Kugel, alles in Brand

Effektiv auf weite Distanzen

Erzeugt bei einem kleinen Radius für Flächenschaden

Hoher Schaden Contra Benötigt Treffsicherheit

Sau teuer das Ding

Kippwelt-Gewehr

Das Kippwelt-Gewehr

Was macht die Waffe stark? Diese Waffe sieht nicht nur besonders aus, sie ist es auch. Durch die Transformation in eine Kippwelt-Waffe besitzt die Knarre kein Magazin. Ihr könnt diese Knarre nur zum Überhitzen bringen und da wird es spannend. Durch die Überhitzung werden eure abgefeuerten Schüsse mächtiger und ihr teilt mehr Schaden aus.

Wichtige Infos zur Waffe:

Keine Magazingröße – Verbraucht Munition bis zur Überhitzung

Benötigt Sturmgewehr-Munition

Schaden: 29 – 38 – Bei Headshot das Doppelte (je nach Wertigkeit)

Cooldown: 2,94 – 2,1 Sekunden je nach Wertigkeit

Wo findet man sie: In Kippwelten oder Kippwelt-Anomalien bei den jeweiligen Kevin-Kisten

Pro Kein Nachladen notwendig

Effektiv auf mittlerer bis weiter Distanz

Höherer Schaden wird nahe der Überhitzung erreicht Contra Nur in Kippwelten zu finden

Lange Cooldown-Zeit

Bei Unachtsamkeit überhitzt die Waffe

Kippwelt-Minigun

Die Kippwelt-Minigun

Was macht die Waffe besonders? Diese Knarre ist der größere Bruder des Gewehrs aus der Kippwelt. Mit diesem Monster könnt ihr, wie bei einer handelsüblichen Minigun, nach Lust und Laune ballern, doch falls sie nahe der Überhitzung steht, wird ihre Feuerrate erhöht.

Wichtige Infos zur Waffe:

Keine Magazingröße – Verbraucht Munition bis zur Überhitzung

Benötigt Pistolen-Munition

Schaden: 19 – 24 – Bei Headshot das Doppelte (je nach Wertigkeit)

Cooldown: 5,25 – 4 Sekunden je nach Wertigkeit

Wo findet man sie: In Kippwelten oder Kippwelt-Anomalien bei den jeweiligen Kevin-Kisten

Pro Erhöhte Feuerrate bei nahender Überhitzung

Kein Nachladen nötig

Fegt über Gebäude nieder Contra Lange Cooldown-Zeit

Bei Unachtsamkeit überhitzt die Waffe

Nur in Kippwelten zu finden

Unterhebel-Schrotflinte

Die Terminator Schrotflinte auch bekannt als Unterhebel-Schrotflinte

Was macht die Waffe besonders? Bei dieser Knarre kommen Terminator-Gefühle auf. Mit dieser Pumpe könnt ihr schnell agieren und Schüsse abfeuern, falls es mal brenzlich werden sollte. Sie feuert schneller als ihr Vorgänger, die Pumpgun, und hat noch eine coole Animation beim Ziehen der Waffe.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 93,6 – 114,3 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 6,6 – 5,4 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 6 Kugeln

Wo findet man sie: Überall, in Kisten, auf dem Boden

Pro Gut zum Gegner pushen

Schnelles Waffenhandling sorgt für schnelle Schüsse und Waffenbereitschaft

Coole Animation

Hohen Schaden bei Treffsicherheit Contra Muss mühsam nachgeladen werden

Nicht auf weiten Strecken effektiv

Maschinenpistole

Die bekannte Maschinenpistole

Was macht die Waffe besonders? Ein Oldie unter den Waffen ist die Maschinenpistole. Mit diesem Arm großen Rasierer lassen sich Wände in Sekunden einreißen. Die Knarre sorgt auch dafür, dass die Lebenspunkte eurer Feinde sich in Luft auflösen.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: 16 – 20 (je nach Wertigkeit)

Nachladezeit: 2,31 – 1,89 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 30 – 35 im Magazin (je nach Wertigkeit)

Wo findet man sie: Überall, in Kisten, auf dem Boden

Pro Sehr tödlich im Nahkampf aber auch mittlerer Distanz

Gut zum Pushen

Reißt schnell Wände ein Contra Nicht für Fernkampf vorgesehen

Verbraucht schnell Munition

Fornite hat zwar einiges mehr an guten Waffen zu bieten, bei diesen 5 dürfte es sich aber um die aktuell besten Knarren in Season 8 handeln, die euch sicherlich einen epischen Sieg bescheren werden. Ihr könnt euer Inventar mit Glühwürmchen-Granaten oder handelsüblichen Granaten füllen oder ihr nehmt ein Lama auseinander und gönnt euch eine Slurp-Bazooka.

Beachtet dabei: Bei dieser Liste handelt es sich um eine Zusammenstellung der Waffen, die zwar von mir und vielen anderen auch als die “aktuell besten” deklariert werden – das muss aber nicht zwangsläufig auch für euch gelten. Wie immer kommt es am Ende auf den persönlichen Geschmack, individuelle Vorlieben und auch ganz einfach darauf an, ob ihr mit der jeweiligen Waffe überhaupt klarkommt oder nicht.

Nur weil viele sie gut finden oder die Werte top sind, heißt es nicht automatisch, dass ihr so damit zurechtkommen werdet, dass sie auch für euch stark performt.

Falls ihr andere Waffen im Auge habt, die hier nicht aufgeführt sind, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren davon berichten.