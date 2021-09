6 geheime Änderungen in Fortnite, die auf der Map in Season 8 versteckt sind

In Fortnite: Battle Royale ist Season 8 gestartet. Neben einem neuen Themafokuss und einem Battle-Pass, gibt es ein paar geheime Änderungen, die jetzt auf der Map zu finden sind. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Strory -Geheimnisse Epic diesmal versteckt.

Was ist gerade los in Fortnite? Am 13. September 2021 ging es mit Season 8 – Kapitel 2 los. Wie man schon im Trailer sehen konnte, wurde die Map von zornigen Würfeln heimgesucht, die durch das Live-Event in Season 7 auf der Insel abgestürzt sind.

Das Live-Event sorgte auch für Änderungen an der Map, neue Waffen und Wrackteilen des Mutterschiffs, die überall auf der Map verteilt sind. Doch gab es auch Änderungen, die man nicht gleich bemerkt?

Geheime Änderungen in Season 8

Wir zeigen euch hier ein paar Dinge, die jetzt in Season 8 auf der Map zu finden sind. Ein paar werdet ihr vermutlich noch gar nicht bemerkt haben, doch es ist gut zu wissen, falls ihr sie im Kampf braucht oder mehr Infos zur Story sammeln wollt.

1. Camping von Pro-Alien Aktivisten aus Believer Beach

Was ist neu? In Season 7 gab es eine gewisse Spannung zwischen den Bewohnern auf der Insel. Zum einen gab es IO – eine geheime Organisation, die alles dransetzt diese Bedrohung der Aliens zu stoppen. Zum anderen gab es Befürworter der Aliens und ihrer Invasion. Sie feierten im „Believer-Beach“ eine Willkommensfeier und bereiteten sich auf ihre Ankunft vor. Doch was ist mit ihnen jetzt passiert?

Da wird eher im kleinen Kreis gegrillt

Die Aktivisten stellten nun ein Camp nordöstlich von Craggy Cliffs auf. Dort befinden sich nun Luftkissen mit Alien-Logos darauf, Wohnwägen und sogar Grillzeug. Anscheinend hat sie der Absturz des Mutterschiffs nicht sonderlich getroffen und sie glauben immer noch an das Gute der Außerirdischen. Bleibt aber abzuwarten für wie lange…

2. Einsamer Eindringling

Was ist neu? Falls ihr euch mal in die Nähe des Kraftwerkes „Steamy Stacks“ traut, ist euch womöglich ein besonderes Haus aufgefallen, das sich in der Entfernung erspähen lässt. Dieses Haus ist umgeben von einem würfelartigen Kraftfeld, welches in Season 7 auch in Holly Hedges verteten war. Doch was befindet sich in diesem Alien-Haus?

Das ist das Haus des Eindringlings

Eindringling spaziert bewaffnet durch sein Haus Beweisbilder zum verbleib des letzten Eindringlings

Ein feindlicher Eindringling, gebunkert mit jeder Menge Katzenfutter. Sicherlich versucht er erstmal mit der momentanen Situation klarzukommen. Dennoch zeigt das auf, dass jeder der Aliens böse ist. Vielleicht versucht er sich vor IO zu verstecken und einfach sein Leben zu leben. Defintiv ein cooles Detail.

3. Verräterin und ihre Organisation spuken in Fortnite rum

Was ist neu? Durch den missglückten Versuch, alle mitwirkenden Agenten während des Live-Events zu töten, hat die Chefin der „IO“-Organisation „Sloane“ versucht, wieder Fuß auf der Insel zu fassen. Mit kleinen Außenposten und Baggern versucht sie wieder Ordnung auf die Map zu bringen.

Holly Hedges kehrt zur Normalität zurück

Der Schrottplatz hat viel zutun

Du wirst dafür bezahlen Sloane Wichtige Bilder zur IO-Organisation

In Holly Hedges werden nun auch die Reste der Alien-Brutstätte entfernt, um somit wieder Platz für humanoides Leben zu schaffen. Falls ihr wissen wollt, wo sich dieser Außenposten befindet und wo man diesen miesen Verräter zur Strecke bringen kann, blenden wir euch eine Map dazu ein. Viel Spaß.

Nehmt Rache an ihr!

4. Geheime Bunkeranlage wird sichtbarer

Was ist neu? In der Vergangenheit wurden schon drei Eingänge zur geheimen Untergrundbasis entdeckt. Bislang blieben sie verschlossen und keiner der Spieler in Fortnite weis, was sich hinter diesen Eingängen befindet.

Viele munkeln, dies wäre der Eingang zu einer Untergrundbasis von IO. Andere meinen, diese Eingänge wären mit dem Bunker von Shadow verknüpft.

Bislang gab es aber keine eindeutige oder neue Resonanz zu diesem Thema bis jetzt.

Versteckter Bunker in der Nähe von Retail Row

Versteckter Bunker in der Nähe von Craggy Cliffs

Versteckter Bunker in der Nähe von Slurpy Swamp

Neuer Bunker in der Nähe von Pleasant Park Werden diese Bunker noch eine wichtige Rolle spielen?

Durch den Absturz des Mutterschiffs sorgte der Aufprall der Wrackteile für eine Freilegung eines bislang unentdeckten Bunkereinganges. Ob sich nun im Laufe der 8. Season weitere Informationen dazutun bleibt abzuwarten. Fakt ist, es bleibt spannend.

5. Gartenzwerge planen einen Ausbruch

Was ist neu? Die berühmten Fortnite-Gartenzwerge haben schon in der Vergangenheit ihren Unfug getrieben. Von einem bevorstehendem Krieg gegen die Plüschbären, bis hin zu Terroranschlägen, war alles dabei. Deshalb wurden diese Rebellen alle ins Gefängnis des Sheriffs gebracht. Doch was führen sie nun im Schilde?

Die Planung beginnt

Bald werdet ihr frei sein Tut sich da etwas zusammen?

Nach Beobachtungen zu urteilen, versuchen außenstehende Zwerge den Gefangenen zu helfen. Zwei Zwerge haben sich auf der anderen Seite des Flusses nahe Lazy Lake formiert und halten schon eine Schubkarre und eine Gasflasche bereit. Geht bald ein Gefängnisausbruch vonstatten?

6. Außerirdische Würfel bewegen sich

Was ist neu? Durch das Live-Event wurden viele Würfel der Kevin-Spezies auf die Map gespült. Kevin hat uns in den vorherigen Seasons bewiesen, dass er nicht nur ein träger Würfel ist, sondern sich auch aktiv in Fortnite beteiligen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Leaker Hypex geht per Twitter den Würfelbewegungen auf der Spur

Eifrige Beobachter dokumentieren auf Twitter und Reddit die Bewegungen der neuen Würfel. Es wird sehr interessant werden, was die Würfel gegen uns planen und ob eventuell sogar ein Kampf gegen sie anstehen wird.

Die Geschehnisse mit diesen würfelartigen Wesen, haben bislang nichts Gutes verheißen. Bleibt abzuwarten ob Kevin und seine Familie diese Insel in Grund und Boden stampfen werden.

Was sagt ihr zu diesen geheimen Änderungen? Habt ihr sie schon entdeckt oder vielleicht sogar noch weitere gefunden? Teilt uns doch eure Entdeckungen in den Kommentaren mit!