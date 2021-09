Fortnite: Spieler wollen das bescheuerte Einhorn aus Season 8 – Doch der neue Battle Pass ärgert sie

Fortnite: Battle Royale bietet in der 8. Season von Kapitel 2 einen neuen Battle Pass mit einem angeblich freierem Auswahlsystem. Doch laut vielen Fans sei das nur eine Illusion von Wahl, wie das Beispiel des irren neuen Einhorn-Skins zeigt.

Wie funktioniert der neue Battle Pass? In Fortnite Season 8, Kapitel 2 gibt es wieder einen Battle Pass. Der neue Battle Pass funktioniert erneut nach dem Muster der vorigen Season.

Anstatt – wie früher – stur 100 Level im Pass zu grinden, könnt ihr zu einem gewissen Grade selbst auswählen, wann ihr welche Belohnungen bekommen wollt.

Pro Level-Aufstieg im Pass erhaltet ihr 5 Punkte, die ihr für bestimmte Dinge ausgeben könnt.

Was soll der Vorteil sein? Laut den Entwicklern soll dieses System den Progress im Pass auflockern und den Spielern mehr Freiheit bei ihren Rewards geben. Doch so verlockend das System in der Theorie erscheint, so frustrierend stellt es sich am Ende in der Realität dar. Zumindest sehen das viele Fans derzeit so.

„Ich will doch nur das Einhorn kaufen!“

Was stört die Spieler? Das Problem, das viele Spieler mit dem Pass gerade haben ist, dass es quasi nur die Illusion einer freien Wahl darstellt. In einer großen Diskussion auf reddit (1,3K Upvotes und 246 Kommentare, Stand 16.09.2021) regen sich die Spieler darüber auf, dass man gerade für die besonders coolen Skins einen ziemlichen Grind abziehen muss.

Der Grind ist stark in diesem hier!

Was ist das überhaupt für ein Skin? Der Skin, den gerade viele Spieler in Fortnite unbedingt haben wollen, ist das fabulöse rosafarbene Einhorn Fabio Funkelmähne. Dieses seltsame Vieh ist erst auf Seite 5 des Passes zu finden.

Diese Seite ist aber erstmal gesperrt, bis man sich eine Farbvariante des Skins Kor kauft. Doch Kor wiederum bekommt man erst, wenn man sämtliche Rewards auf Seite vier freigespielt hat. Und um auf Seite vier zu kommen sind wiederum andere Grinds nötig.

Damit Fabio schließlich in euren Spind einzieht, müsst ihr dann auch noch alle Rewards von Seite 5 freispielen. Außerdem gibt es dann auch noch weitere Varianten für Fabio, die wiederum auf anderen Seiten des Battle Pass zu finden sind.

Wer also Fabio haben will, muss sich ziemlich reinhängen und kann sich das Funkelhörnchen nicht gleich nach einigen Stufen freischalten, was viele Fans sich vom neuen System des Passes eigentlich gewünscht hätten.

Daher ärgert es die Fans und auf reddit wünscht man sich daher schon das alte System wieder zurück:

Ellojello: „Deshalb arbeite ich den Battle Pass Seite für Seite durch und tue so, als hätte ich nie eine Wahl gehabt, denn die habe ich nicht.“

AliWaz77: „Dieses ganze “wähle deine Belohnungen in der Reihenfolge, in der du sie haben willst” ist nur gut für die kleinen Cosmetics, die du sofort haben willst. Aber es gibt keine Möglichkeit, die Reihenfolge, in der man bestimmte Skins bekommt, zu überspringen.“

sPectreLovesXbox: „Epic sollte einfach alle Rewards mit Ausnahme der Tier 100-Items jederzeit zugänglich machen. Nur für die Tier-100-Sachen müsstet ihr erst alles andere freischalten.

Wie ist eure Meinung zum Battle-Pass-System in Season 8? Findet ihr auch, dass es euch eigentlich kaum eine Wahl lässt oder findet ihr es besser als das starre, frühere System? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Ebenfalls interessant für Skin-Fans: So findet ihr die Farbflaschen für den Cartoonfisch-Skin.