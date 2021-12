Fortnite: Heute startet das Live-Event vor Chapter 3 – Wann geht’s los?

In Fortnite läuft heute, am 4. Dezember, das große Live-Event zum Ende von Chapter 2 (Season 8) und dem Start von Chapter 3. Wir zeigen euch, wann das Event losgeht und zu welcher Uhrzeit ihr dabeisein sollt.

Was ist das für ein Event? Zum Ende einer Season oder eines Kapitels startet Fortnite regelmäßig große Live-Events. Spieler können live in Fortnite zeitgleich mitmachen und gemeinsam das Event erleben oder es sich im Stream bei den großen Fortnite-Streamern ansehen und ihre Reaktionen auf das Spektakel live verfolgen.

Wann startet das Live-Event? Heute, am 4. Dezember, läuft das große Live-Event vor dem Start von Chapter 3. Um 22:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr am Event teilnehmen. Diese Uhrzeit bestätigt Fortnite selbst mit einem Countdown, den ihr bei euch in der Lobby und auch auf der Map findet.

Spielmodus “Das Ende” – So nehmt ihr teil

So könnt ihr mitmachen: Wer das Event live im Spiel miterleben will, sollte sich rechtzeitig einloggen. Je nachdem, wie groß der Andrang ist, könnte es zu überfüllten Servern kommen, was Warteschlangen mit sich bringen könnte.

Zum Finale von Chapter 2 wird es einen Event-Modus namens “Das Ende (The End)” geben. Diesen Modus werdet ihr erst ab 21:30 Uhr starten können. Er bietet Platz für bis zu 16 Spieler.

Kann man das wiederholen? Nein. “Das Ende” ist ein einmaliges Event und bietet von sich aus keine Option zur Wiederholung. Wollt ihr das Ende von Chapter 2 später erneut ansehen, solltet ihr es selbst aufzeichnen oder auf Videos auf YouTube zurückgreifen. Wir werden hier auf MeinMMO zeitnah ein Video zum Event teilen.

Ihr bekommt Geschenke: Als Belohnung für eure Teilnahme am “Das Ende”-Event, bekommt ihr einen besonderen Ladebildschirm und eine Lackierung. Das Mitkämpfen gegen die Würfelkönigin lohnt sich also für euch.

Streams zum Live-Event “Das Ende” vor Chapter 3

Hier könnt ihr zusehen: Wenn ihr selbst nicht die Möglichkeit habt, im Spiel das Live-Event zu verfolgen, dann könnt ihr auch bei den großen Fortnite-Streamern zusehen.

Twitch-Stream zu SypherPK

Twitch-Stream zu Loserfruit

Twitch-Stream zu Ninja

Was passiert beim Live-Event “Das Ende?”

Das ist bekannt: Fortnite selbst veröffentlichte schon einen Teaser-Trailer zum Event von “Das Ende”. Euch erwartet ein Kampf gegen die Würfelkönigin. Der leitet das Ende Kapitel 2 und den Start von Kapitel 3 ein.

Im Trailer sehen wir bewaffnete Charaktere wie Schali, welche sich mutig der Würfelkönigin gegenüberstellen.

Die Königin droht damit, die Map aus Chapter 2 zu vernichten. Es ist also gut möglich, dass die gesamte Karte beim Event zerstört oder komplett verändert wird. So gäbe es in Kapitel 3 Season 1 dann eine brandneue Map für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Außerdem gibt es schon einige Leaks, die sich mit dem Ende der Fortnite-Map befassen. Es kursieren Trailer, die zeigen, wie es mit einer neuen Map in Chapter 3 weitergehen könnte.

Andere sprechen davon, dass es wieder ein “Schwarzes Loch”-Event gibt und Fortnite dann ein paar Tage nicht zu erreichen sei. So ein Event hatte Fortnite im Jahr 2019 schon einmal, als nach dem Ende und vor dem Start einer Season nur ein schwarzes Loch zu sehen war und niemand spielen konnte.

Wie werdet ihr bei dem großen Live-Event heute mitmachen? Schaut ihr euch das Spektakel selbst im Spiel an oder seid ihr dabei lieber in einem Live-Stream und schaut mit vielen weiteren Zuschauern euren Lieblings-Creatorn zu? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.