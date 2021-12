Fortnite „Flip the Island” – Seht hier die neue Map von Chapter 3

Mit “Flip the Island” stellt Fortnite die neue Map von Season 1 in Chapter 3 vor. Die neue Insel, auf der ihr bald spielen werdet, wurde enthüllt. Wir von MeinMMO zeigen euch die Details.

Was ist Flip the Island? In der von Epic erstellten Aktion hatten die Spieler die Möglichkeit, mit einem simplen Hashtag die neue Map Stück für Stück zu offenbaren.

Auf der Seite von Epic Games wurde ein Fortschritts-Balken angezeigt, der sich langsam füllte, je mehr Spieler sich beteiligten. Dadurch sah man überall auf Twitter und auf den Profilen der bekannten Leaker umgedrehte Bilder, um schnell den Fortschritt anzutreiben.

Falls ihr wichtige Informationen zum Live-Event und Leaks benötigt, haben wir für euch genau das richtige:

Alles auf Twitter auf den Kopf stellen

So lief Flip the Island ab: Spieler sorgten in der Nacht auf den 5. Dezember 2021 für Fortschritt. Schrittweise wurde immer ein kleiner Fleck aufgedeckt und Spieler begutachteten die Map, um neue Orte oder Comebacks zu erhaschen. Jedes kleinste Detail ist aber jetzt aufgedeckt und nun könnt ihr die Insel neu entdecken.

Die neue Map von Chapter 3 oben links

Die neue Map von Chapter 3 oben rechts

Die neue Map von Chapter 3 unten links

Die neue Map von Chapter 3 unten rechts

Die neue Map von Chapter 3 in Fortnite

Welche Orte sind zu sehen? Solang man noch nicht auf der Map spazieren kann sind die folgenden Entdeckungen nur Vermutungen:

Logjam Sägewerk – Ein in schneegehültes Sägewerk mit Baumstämmen in der Nähe

Daily Bugle – Spidermans Arbeitsstelle als Reporter

Greasy Grove – Ein kleiner Stadtteil mit Fast Food Läden

Der Arm des Cuddle Mech Leaders – Im Meer versunken

Eine Rennstrecke inmitten einer kargen Wüstengegend

Eine Anlage von Foundation mit einer riesigen Statue

Und viele mehr. Diese könnten bald von euch entdeckt werden.

Wann könnte es losgehen? Leaker meinen, es könnte sehr wahrscheinlich sein, dass am 5. Dezember um 16 Uhr deutscher Zeit die Server wieder hochfahren und Jonesy aus seinem KO-Zustand erwacht, um endlich auf der neuen Map Fuß zu fassen.

Wie findet ihr die neue Map? Ist sie interessant und erinnert einen Mix aus Chapter 2 und 1? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von der Map haltet.

Falls ihr weitere Infos zum Battle Pass schon vorher wissen wollt haben wir für euch einen Trailer in einem Beitrag eingebettet: Fortnite leakt neue Map, Trailer und Battle Pass zu Chapter 3 – Das ändert sich