Fortnite: Trailer zu Chapter 3 Season 1 zeigt neue Map, Rutsch-Mechanik, Waffen

Im neuen Übersichts-Trailer zu Chapter 3 Season 1 zeigt Fortnite, was sich alles verändert hat. Neue Waffen, Orte und Mechaniken werden in Chapter 3 für frischen Wind sorgen. Und natürlich die Map, die sich einmal umgedreht hat.

Was ist los bei Fortnite? Am 4. Dezember endete Chapter 2 in Fortnite mit einem riesigen Live-Event. Danach konnte man im Spiel erstmal nichts mehr machen und nichts spielen. Epic Games veröffentlichte am 5. Dezember den Übersichtstrailer zu der 1. Saison in Chapter 3 und bei Spielern kommt der richtig gut an.

Wir zeigen euch hier den Trailer und was sich nun für euch in Fortnite ändert.

Kapitel 3, Saison 1 – Trailer mit Map, Waffen und Orten

Was zeigt der Trailer? Das Video nimmt euch mit auf eine Fahrt über die neue Map von Fortnite. Beim großen Live-Event wurde die Insel umgedreht (flipped) und nun spielt ihr in Kapitel auf der Unterseite. Dort gibt es neue Orte zu entdecken, die ihr bisher nie sehen konntet.

Neue Waffen und Gegenstände sollen außerdem Abwechslung zu Kapitel 3, Season 1 bei Fortnite bringen. Schaut euch hier den neuen Trailer an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Im Video seht ihr auch die neue Rutsch-Mechanik, mit der ihr Berge und Abhänge herunterrutschen könnt. Das eignet sich ideal, um Gegnern auszuweichen und sich auch noch schnell dabei zu bewegen. Wer sich in der Luft wohler fühlt, der nutzt die neue Schwing-Mechanik, die ein bisschen an den Fortbewegungsstil von Spiderman erinnert, wenn er sich mit seinen Spinnweben von Haus zu Haus schwingt.

Neu sind auch die “Lager”. Das sind Zelte, die ihr aufstellen könnt, um euch und eure Gruppenmitglieder dort zu heilen.

Mehr zu den Waffen von Chapter 3

Das ist bekannt: Ein paar Waffen stellte Fortnite bereits mit dem neuen Trailer zu Chapter 3 vor.

Ranger Assault Rifle – Eine starke Waffe für mittlere bis hohe Reichweiten

MK-Seven Assault Rifle – Ein Sturmgewehr mit hoher Feuerrate für mittlere bis hohe Reichweiten

Striker Pump Shotgun – Eine Schrotflinte mit hohem Burst-Schaden

Auto Shotgun: Eine automatische Schrotflinte mit weniger Schaden als die Striker aber höherer Feuerrate

Stinger SMG: Mit hohem Schaden gegen Gegner und Gebäude – ideal für mittlere Reichweiten

Sidearm Pistol: Eine zielgenaue Waffe, die auf mittleren Reichweiten hohen Schaden verteilt

Hunter Bolt-Action Sniper: Mit hohem Schaden und drei Kugeln pro Magazin für die hohen Reichweiten

Wie gefällt euch der Ausblick auf Kapitel 3 Season 1 in Fortnite? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Den neuen Trailer zum Battle Pass von Season 1 in Kapitel 3 von Fortnite findet ihr auch bei uns auf MeinMMO.