Fortnite: Patch Notes für Chapter 3 Season 1 – Alle neuen Inhalte

In Fortnite gingen nach dem Live-Event am 04. Dezember, die Server wegen eines Cliffhangers down. Die Downtime wurde genutzt, um das neue 3. Chapter mit der 1 Season auszurollen. Alle Änderungen werden hier auf MeinMMO zeitnah aufgefasst.

Was passierte heute in Fortnite? In Fortnite endete das Live-Event zum Ende von Chapter 2 mit einer Wendung der Map. Die Würfelkönigin hat sich zurückgezogen und hinterließ uns eine neue Map und einen Cliffhanger. Nun sind die Server aber wieder da und wir beliefern euch mit allen wichtigen Informationen zu den neuen Patch Notes von Chapter 3.

Falls ihr wichtige Informationen zum Live-Event und den neuen Trailern benötigt, haben wir für euch genau das richtige:

Weitere Infos zur Map erhaltet ihr hier:

Fortnite kann nicht gespielt werden – wann und wie lange?

Wann und wie lange dauert die Downtime? Die Downtime ging bis zum 5. Dezember um 16 Uhr. Spieler starrten bis vor kurzem seit dem Live-Event zum Chapter Ende auf das trübe Meer, in dem ein Skin auf einem Baumstamm schwamm. Bewusstlos trieb der Skin stunden umher bis endlich die Server wieder da waren.

Wann kommen die Patch Notes? Im Normalfall veröffentlicht Epic Games wenig bis gar keine Informationen über die Update-Änderungen im Battle-Royale-Modus. Diese werden oft von der Community selbst gefunden.

Erscheint jedoch das Update werden wir einen separaten Artikel dazu anfertigen und diesen hier verlinken.

Welche neuen Inhalte bringt Chapter 3 Season 1?

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Wir können uns bezüglich der Änderungen noch nicht ganz sicher sein, doch Leaks und Dataminer haben sich in der Vergangenheit schon öfter als sichere Quelle herausgestellt. Mit diesen Änderungen könnt ihr womöglich rechnen:

Neue Map

Die Würfelkönigin hat ohne Probleme die gesamte alte Map um 180° gedreht. Dabei kam ein neuer Schauplatz des Kampfes zustande. Diese neue Insel wird höchstwahrscheinlich die neue Map von Fortnite sein für das 3. Chapter.

Das ist die neue Map von Fortnite

Rutsch-Mechanik

Hypex, ein bekannter Leaker aus Fortnite hat gemeint, dass ihr bald die Möglichkeit habt, mit eurem Skin rum zu rutschen. Im polnischen Fortnite-Trailer von Epic Games gab es eine Szene, die einen Skin gezeigt hat, welcher genau solch eine Bewegung hingelegt hat.

Allem Anschein nach wird Chapter 3 eine neue Art der Fortbewegung mit sich bringen.

Neue Waffen

Des Weiteren wurden auch neue Waffen geleakt:

Darunter auch zwei neue Sturmgewehre und eine neue Sniper, die sehr hohen Schaden anrichtet.

Neue Items

Es gibt nun auch neue Items wie eine Cool Box, ein Zelt und vieles mehr.

Darüber hinaus werdet ihr auch mit zwei neuen Support-Gegenständen Bekanntschaft machen, die lauten:

Re-Fill – Eine Flasche mit einer unbekannten grün/gelben Substanz

Med Mist – Eine Heilungsspraydose

Überarbeiteter Neustartbus

Da sich die neue Map in einer Gegend abspielt, in der die Sieben aktiv dabei sind, wurden die Busse auch dementsprechend modifiziert

Die Busse besitzen jetzt einen klobigeren Look und die Farben ähneln dem eines Mitglieds der Sieben. Ob weitere Änderungen in der Funktion vorgenommen wurden, ist nicht bekannt.

Neuer Regenschirm für einen epischen Sieg

Leaker fanden in den Daten auch einen neuen Gleiter, den ihr nach einem epischen Sieg ergattert.

Neues Quest-System – Meilensteine

Laut Angaben der Leaker wird in Fortnite erneut das Quest-System geändert. Die bekannten Stempelkarten werden abgelöst und ihr werdet die Möglichkeit haben Meilensteinen hinterherzurennen.

Dabei hat jeder Meilenstein 20 Schritte, die jedes Mal XP springen lassen. Ob sich die XP nun nach jeder Stufe steigern ist unbekannt, aber nicht völlig auszuschließen.

Die täglichen Aufgaben sind dennoch vorhanden, um euch einen gewissen Boost an Erfahrungspunkten zu geben.

Umweltkatastrophen – Tornados, Blitze und Gewitter

Unter anderem beeindruckte aber auch im Trailer die realistische Implementierung von Naturkatastrophen wie Tornados und Gewitter. Diese könnten euch im Kampf zufällig erscheinen.

Starter-Paket

Epic veröffentlicht nach lange Zeit erneut ein Starter-Paket. Dieser Skin wird im Dezember veröffentlicht und kann für kleines Geld im Shop erworben werden.

Seid ihr gespannt auf die Änderungen, die Epic Games mit dem neuen Update ins Spiel bringen wird? Lasst es uns wissen!