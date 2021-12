Alle neuen Waffen aus Fortnite Chapter 3 vorgestellt – Das sind ihre Stärken und Schwächen

In Fortnite wurden dank Chapter 3 neue Waffen in den Loot-Pool gebracht. Da sie davor bislang noch nicht exisiterten zeigen wir euch auf MeinMMO welche Waffen das sind und welche Stats sie vorweisen können.

Woher kommen die Waffen-Infos? Die Informationen über die Werte der Waffen beziehen sich auf die vorhanden Werte, die man im Inventar aus dem Waffen-Menü rauslesen kann. Dadurch haben wir uns in eine selbsterstellte Map begeben und im Kreativ-Modus alle Waffenwerte zusammengetragen.

Das sind alle neuen Waffen in Chapter 3 Season 1

Fortnite hat für fast jede Waffengattung eine neue Waffe hinzugefügt. Dabei wurden alle alten Waffen in den Tresor verfrachtet. Deshalb erwarten euch jetzt sieben neue Waffen auf der neuen Map:

Ranger-Sturmgewehr

MK-7-Sturmgewehr

Striker-Pumpgun

Automatische-Schrotflinte

Faustfeuer-Pistole

Stachel-Maschinenpistole

Repetier-Jagdgewehr

Ranger-Sturmgewehr

Langsam aber präzise feuerndes Gewehr

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hierbei um ein Sturmgewehr, das auf mittlere aber auch auf weite Distanzen gut einsetzbar ist. Die Ranger hat eine langsame Feuerrate, die sie aber mit hohem Schaden wieder einholt. Im Nahkampf werdet ihr aber mit dieser Knarre untergehen.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 30 – 36 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 2,7 – 2,2 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 25 Kugeln

Wo findet man sie? Überall auf der Map, auf dem Boden, in Kisten und auch in Tresoren.

Pro Effektiv auf mittlere und weite Distanzen

Bewirkt bei Treffsicherheit hohen Schaden

Starker Rückstoß Contra Langsame Feuerrate

Im Nahkampf nicht zu gebrauchen

MK-7-Sturmgewehr

Ein Sturmgewehr mit hoher Feuerrate und Rot-Punkt-Visier

Was ist das für eine Waffe? Das ist das erste Gewehr in Fortnite, welches ein Rot-Punkt-Visier besitzt. Mit diesem könnt ihr beim Zielen in den First-Person-Modus wechseln, um so eure Schüsse genauer setzen zu können. Des Weiteren besitzt die Waffe eine hohe Feuerrate und kann auf allen Distanzen gut punkten.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 21 – 25 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 3,4 – 2,8 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 35 Kugeln

Wo findet man sie? Überall auf der Map, auf dem Boden, in Kisten und auch in Tresoren.

Pro Kann auf allen Distanzen gut punkten

Sehr zielgenau durch kontrollierbaren Rückstoß

Besitzt einen First-Person-Modus im Visier Contra Lange Nachladerate

Ist dazu gezwungen beim Zielen in das Visier zu blicken

Striker-Pumpgun

Eine verheerende Schrotflinte für den Nahkampf

Was ist das für eine Waffe? Nicht ganz so stark wie die altbekannte Pumpgun, aber dennoch verheerend ist die Striker. Sie richtet krassen Schaden im Nahkampf aus, leidet jedoch bei zunehmender Entfernung durch ihre breite Streuung.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 86,4 – 105,6 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 5,5 – 4,5 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 5 Kugeln

Wo findet man sie? Überall auf der Map, auf dem Boden, in Kisten und auch in Tresoren.

Pro Starker Schaden im Nahkampf

Schießt schneller als die bekannte Pumpgun Contra Aggressiver Rückstoß

Lange Nachladezeit

Automatische-Schrotflinte

Eine Automatikschrotflinte

Was ist das für eine Waffe? Hierbei handelt es sich um eine vollautomatische Schrotflinte. Sie feuert nicht ganz so schnell wie die Trommelschrotflinte, dennoch macht sie das mit deutlich mehr Schaden wieder wett. Das Besondere an dieser Waffe ist, dass beim Nachladen zwei Kugeln ins Magazin gefüllt werden. Damit ladet ihr schneller nach, trotz der langen Nachladezeit.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 75,6 – 92,4 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 8,8 – 7,2 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 8 Kugeln

Wo findet man sie? Überall auf der Map, auf dem Boden, in Kisten und auch in Tresoren.

Pro Feuert schnell Kugeln hintereinander

Lädt zwei Kugeln nach

besitzt als vollautomatische Schrotflinte hohen Schaden Contra Keine hohe Reichweite

Faustfeuer-Pistole

Eine aggressive Pistole auf mittlerer Distanz

Was ist das für eine Waffe? Eine neue Pistole mit einem Fokus auf mittlere Distanz. Die Faustfeuer-Pistole hat einen wuchtigen Rückstoß, dafür aber auch mehr Schaden. Sie entfaltet ihre wahre Kraft, wenn ihr fokussiert einzelne Schüsse abfeuert.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 25 – 29 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 1,54 – 1,33 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 15 Kugeln

Wo findet man sie? Überall auf der Map, auf dem Boden, in Kisten und auch in Tresoren.

Pro Effektiv auf ferne und mittlere Distanz

Im Nahkampf sind Kopfschüsse verheerend

Großes Magazin Contra Wuchtiger Rückstoß

Stachel-Maschinenpistole

Eine Maschinenpistole, die auf mittle Distanz punkten kann

Was ist das für eine Waffe? Fortnite hatte schon viele MPs doch die Stachel-MP sticht, wie der Name schon sagt, besonders heraus. Mit ihrer guten Reichweite kann sich nicht nur auf kurzer Distanz punkten, sondern auch aus der Ferne glänzen. Mit ihr lasst ihr jede Wand einstürzen und könnt so den Feind überrumpeln.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 18 – 22 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 2,7 – 2,2 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 30 Kugeln

Wo findet man sie? Überall auf der Map, auf dem Boden, in Kisten und auch in Tresoren.

Pro Deckt kurze und mittlere Distanz ab

Großes Magazin

Durchbricht schneller Deckungen Contra Langsames Nachladen

feuert langsamer als die Standard-MP

Jagd-Repetiergewehr

Ein Jagdgewehr mit krassen Stats

Was ist das für eine Waffe? Dieses Jagdgewehr macht durch seine ausdauernden Fähigkeiten seinen Namen alle Ehre. Für Sniper in Fortnite unüblich, besitzt das Gewehr ein Magazin mit 3 Schüssen. Darüber hinaus richtet ihr bei guter Zielgenauigkeit fatalen Schaden an, welchen jeder Gegner ins Jenseits schickt.

Wichtige Infos zur Waffe:

Schaden: beläuft sich auf 81,0 – 99,0 (je nach Wertigkeit)

Nachladerate: dauert 3,7 – 3,0 Sekunden (je nach Wertigkeit)

Magazingröße: 3 Kugeln

Wo findet man sie? Überall auf der Map, auf dem Boden, in Kisten und auch in Tresoren.

Pro Schnelle Nachladerate für eine Sniper

Hoher Schaden bei Zielgenauigkeit

Großes Magazin – Fehlschüsse können verziehen werden Contra Wuchtiger Rückstoß

Lange Wartezeit, bis der nächste Schuss abfeuert werden kann

Ruckelt beim Zielen nach dem Feuern

Fortnite bietet im neuen Chapter viele neue Waffen, die es auszuprobieren gilt. Diese Liste sollte euch einen kleinen Überblick über die Optionen im Kampf geben. Dadurch könnt ihr besser abschätzen, ob die Waffen sich an eurem Spielstil perfekt anschmiegen.

Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von den neuen Waffen haltet, die Epic Games zum neuen 3. Chapter aus dem Ärmel gezaubert hat.