Fortnite: Server Down für Patch 19.10 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Konkrete Aussagen der Entwickler gibt es noch nicht, doch Leaks und Dataminer haben sich in der Vergangenheit schon öfter als sichere Quelle herausgestellt. Mit diesen Änderungen könnt ihr womöglich rechnen:

Downtime am Vormittag: Die Server werden um 10:00 Uhr unserer Zeit heruntergefahren, um Update 19.10 auszurollen. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 09:30 Uhr nicht mehr spielen.

Was passiert heute in Fortnite? Epic fährt wieder einmal die Server herunter und sorgt mit einem neuen Patch für frischen Wind. Viele neue Inhalte werden erwartet, darunter auch neue Spielmechaniken und neue Waffen und Skins.

In Fortnite gehen heute, am 18. Januar, die Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Android) down. Die Downtime wird genutzt, um das neue Update 19.10 aufzuspielen. Alle Änderungen werden wir von MeinMMO hier zusammenfassen.

