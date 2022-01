Fortnite hat jetzt neue Dinosaurier – So nutzt ihr die Klombos

So nutzt ihr die Dinos: Die Dinos können Gegenstände fressen, die sich vor ihnen befinden, indem sie die einsaugen. Vor allem von den neuen “Klombeeren” lassen sie sich anlocken. Frisst ein Klombo, pustet der Dino danach Gegenstände aus einem Atemloch aus dem Kopf. Diese Items können richtig stark sein – ihr könnt den Saurier also als Loot-Quelle verwenden.

Was machen die Dinos? Ihr braucht euch nicht fürchten, wenn ihr auf die Klombos trefft. Im Gegensatz zu den aggressiven Raptoren aus vergangenen Seasons sind die Klombos friedfertige Giganten, die weitestgehend ruhig in der Gegend herumspazieren und ab und zu Futter einsaugen.

Wenn ihr also einfach nur nach den Klombos suchen möchtet, sucht euch vielleicht eher ein anderes Startgebiet aus. Die Dinos sind wortwörtlich riesig und problemlos schon von Weitem und aus der Luft zu sehen. Haltet also einfach beim Landen die Augen offen.

Wo sind die Dinos in Fortnite? Die Klombos können seit dem neuen Update zufällig auf der Map spawnen. Es tauchen dabei mehrere Dinos pro Match auf – ihr könnt also auf der ganzen Karte euer Glück versuchen.

