Spieler in Fortnite haben schon jetzt keine Lust auf das Season-Ende, weil ein geniales Item verschwinden wird

In Fortnite ist die erste Season in Chapter 3 noch in aller Munde, doch Spieler befürchten, dass eins ihrer Lieblingsspielzeuge zur neuen Season verschwinden wird. Um welches Item es sich handelt und was die Community dazu sagt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Item? Es geht um das neue Item, die Spider-Man Netzschießer. Dieser Gegenstand lässt sich an verschiedenen Orten auf der neuen Map von Fortnite finden. Achtet auf Gebiete, in denen riesige Spinnennetze gespannt sind.

An solchen Orten befinden sich meist Rucksäcke, die diesen Gegenstand beinhalten. Viele Spieler nutzen die Netzschießer, um rasant von A nach B zu gelangen. Aus dem Grund ist das Item auch so beliebt. Die Community stellt sich dadurch die Frage, wie schlimm die Trennung des Items nach dem Verfrachten in den Tresor sein wird.

Die Spiderman-Netzschießer sind nicht wegzudenken

Im alltäglichen Gebrauch in Fortnite wird dieses Item von fast jedem Spieler benutzt. Ob ihr eine schnelle Flucht durchführen wollt oder Items zu euch ziehen möchtet, die Netzschießer sind für beinahe alle Situationen perfekt geeignet.

Das sind die Handschuhe – Ein mythischer Gegenstand

Was diskutiert die Community? In reddit stellte sich ein User die Frage, wie sich die restlichen Fortnite-Spieler mental auf die Entfernung des Items vorbereiten. Trotz dessen, dass die Season noch bis zum 19. März offiziell anhält, tasten sich viele Spieler schon an die grausame Realität ohne Spider-Man heran.

Da kommen Kommentare auf wie:

Genieße es, solange du kannst. Nichts hält ewig und wenn es so wäre, wäre es langweilig. – meint romchik1987

Wir können uns nicht mental vorbereiten, wir gehen einfach damit um. – sagt Llucasthefurst

Sie sind wie alles andere in jeder Saison – ich liebe es, sie selbst zu verwenden, aber ich hasse es absolut, wenn andere Leute sie an mir verwenden. Ich habe nichts dagegen, wenn sie weg sind. – erwähnt TokyoLosAngeles

Einige Spieler gehen eiskalt damit um, andere wiederum versuchen, durch ihr Zelt die Items in die neue Season zu verfrachten. Diese bunkern sie dann im Lager des Zeltes ein und hoffen, dass sie dann anschließend in der kommenden Season übertragen werden.

Obwohl die Netzschießer sehr nützlich sind, meinen viele Spieler, dass es sinnvoller wäre, wenn sie zum Start von Season 2 verschwinden. Schade finden einige es trotzdem.

Wieso sollten sie ersetzt oder komplett verschwinden? Fortnite ist so aufgebaut, dass jede Season neue Waffen und Items mit sich bringt. Die alten werden meist in den Tresor gepackt und Klassiker, wie zum Beispiel die Pump oder das Sturmgewehr, rotieren immer durch.

Das sorgt für frischen Wind in jeder neuen Season und macht das Kampfgeschehen immer zu einer spannenden Angelegenheit. Würden jedoch die Netzschießer im Lootsystem bestehen bleiben, würde das auf Dauer vielen auf den Magen schlagen. Schon jetzt geht, trotz der Nützlichkeit des Items, vielen die Funktion gehörig auf den Geist.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Superkräfte eine coole Sache waren, doch nicht auf langer Dauer. Fortnite ist immerhin ein Battle Royal, in dem Können siegt. Das Ausnutzen solcher Items sollten Ausnahmen bleiben.

Was haltet ihr von den Netzschießern? Benutzt ihr sie auch im täglichen Gebrauch oder bleibt ihr euren Baukünsten treu und verzichtet auf solche Spielereien. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet!