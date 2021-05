In Fortnite: Battle Royale gab es spontan ein paar Änderungen und Epic brachte 2 Favoriten, wie sie es selbst nennen, aus dem Tresor zurück. Welche Änderungen und Waffen wurden ins Spiel gebracht und wie reagieren Spieler jetzt darauf?

Das ist gerade los in Fortnite: Der Start von Season 6 brachte einige neue Waffen ins Spiel und man kann sich jetzt sogar selbst Urzeit-Waffen herstellen. Doch nun brachte Epic spontan weitere Änderungen und sogar ein paar Waffen aus dem Tresor zurück.

Es ist nicht das erste Mal, dass Fortnite spontan ein paar Änderungen einfügt, ohne das ein richtiges Update stattfindet. Erst kürzlich brachte Epic ein paar Buffs für Waffen, die Bögen sehr stark machten und vor denen sich Spieler direkt fürchteten.

Welche 2 “Favoriten” sind zurück?

Welche Waffen sind jetzt wieder im Spiel? Am 3. Mai kündigte Fortnite Status auf Twitter an, dass 4 Änderungen im Spiel vorgenommen wurden (via Twitter). Das Ganze fand in einem Hotfix statt, von dem Spieler nichts im Spiel direkt bemerkten. Bei der Ankündigung verriet Epic, dass sie 2 Favoriten, wie sie die Waffen selbst nennen, wieder ins Spiel eingefügt haben. Bei diesen Waffen handelt es sich um:

Das Infantry-Sturmgewehr

Die taktische Schrotflinte

Beide Waffen sind jetzt in allen Seltenheiten auf der Insel zu finden. Ihr werdet sie in Truhen oder auf dem Boden auffinden können, da sie sich nicht herstellen lassen.

Diese beiden Waffen sind jetzt zurück aus dem Tresor

“Gutes Aim wird wieder belohnt”

So reagieren Spieler auf die Rückkehr der beiden Waffen: In einem offiziellen reddit-Thread wurde die Rückkehr der Waffen ebenfalls angekündigt. Dort fallen die Meinungen zur Rückkehr überwiegend positiv aus (via reddit). Manche freuen sich, weil mit der Infantry nun gutes Aim wieder belohnt wird. So kommentieren sie:

“Ich weiß, ihr werdet das nie sehen Epic, aber vielen Dank, dass ihr diese Items aus dem Tresor geholt habt.”

“Sie ist sehr stark [das Infantry-Sturmgewehr] und es gibt kaum RNG, also ist es wirklich dein pures Aim, das sie zu einer guten Waffe macht.”

“Okay das ist einfach … großartig! Taktische ist zurück und dazu noch die Infantry.”

“Kompetitive Spieler haben lange nach der Rückkehr der Infantry gefragt, denn sie belohnt gutes Aim.”

Doch nicht alle Spieler scheinen mit der Rückkehr dieser beiden Waffen zufrieden zu sein. Unter der Ankündigung auf Twitter fragen Spieler nach der Heavy Sniper: “Ihr habt diese Waffen noch vergessen!” In Season 2 Kapitel 2 zählte die Heavy Sniper auch zu euren Lieblingswaffen, bevor sie in den Tresor gepackt wurde.

Epic bringt weitere Änderungen ins Spiel

Welche Änderungen hat Fortnite noch gebracht? In dem Ankündigungs-Tweet verriet Fortnite Status noch weitere Änderungen für das Spiel, die sie vorgenommen haben. Das ist jetzt anders:

Möglichkeit von spawnenden Crafting-Materialien wurde erneut verdoppelt

Mechanik-Teile beim Farmen von Autos wurde um 50 % erhöht

Verbesserte Loot-Chancen bei Angelstellen, Vorratslieferungen und Bunker-Truhen

Die Bunker-Truhen bringen euch schon starken Loot, wenn ihr sie findet

Die Bunker-Truhen garantieren euch, dass ihr immer direkt gute Waffen bekommt, ohne großen Aufwand. Da sie aber nicht so leicht zu finden sind, zeigen wir euch unserem Guide die Fundorte der Bunker-Truhen auf der Map.