Der Start von Season 6 in Fortnite brachte neue Truhen, die euch besonders guten Loot schenken. Diese sind jedoch nicht so leicht zu finden. MeinMMO zeigt euch, wo sich die Bunker-Truhen auf der Map befinden.

Was sind das für Truhen? Die neuen Bunker-Truhen wurden in Season 6 – Kapitel 2 eingeführt. Wer so eine Truhe findet, sollte sie unbedingt looten, denn darin befinden sich Waffen in den Seltenheiten episch bis legendär – darunter auch Raketenwerfer und die Pumpgun, die wieder zurückgekehrt ist.

Die Fundorte dieser Kisten sind über die ganze Map der Season 6 verteilt, doch es gibt keine Garantie, dass sie immer in jeder Runde an ihrem Platz spawnen. Das macht es schwieriger sie in den Matches zu finden. Wir zeigen euch, wo ihr suchen sollt, wenn ihr euch die gute Beute sichern möchtet.

Alle Fundorte der Bunker-Truhen

Hier seht ihr die Spawn-Orte, an denen sich die Truhen befinden

Bild-Quelle: fortnite.gg

Bisher wurden 20 Bunker-Truhen von Spielern an verschiedenen Orten auf der Map gefunden. Einige Fundorte können jedoch noch im Verlauf der Season auftauchen. Wir werden den Guide aktualisieren, sobald es weitere Funde gibt.

Bisher findet ihr die Truhen bei:

The Shark – im Keller eines Gebäudes

Südlich von Stealthy Stronghold auf dem grünen Hügel

In Pleasant Park – im Keller eines Gebäudes, das südöstlich liegt

In Craggy Cliffs – versteckt in einem Bunker

Nordwestlich von Steamy Stacks – im Dachgeschoss des kaputten Hauses (auf einem Hügel)

Im Untergrund des Gebäudes bei Steamy Stacks, das vor den Reaktoren liegt

Südlich von Colossal Crops auf einem grünen Hügel

In Retail Row auf dem Dachgeschoss des gelben Hauses

Westlich von Retail Row vergraben zwischen Blumen

Südöstlich der Map im Dachgeschoss der Holzhütte

Bei Camp Cod im westlichen Gebäude

Bei Camp Cod in dem Haus, das auf einem Hügel steht

Unter der Treppe in der kleinen Hütte, die sich in der Nähe von der Apres-Ski-Hütte befindet

Nordwestlich von dem Logjam Sägewerk, auf einem grünen Hügel

In der “geheimen Hütte” von Weeping Woods

Nördlich von Weeping Woods auf einem grünen Hügel

In Sweaty Sands im Dachgeschoss des Hauses, das sich südöstlich befindet

Westlich der Map auf einer Insel, die auf einem Steinhügel liegt

Die Truhen, die sich auf offenem Feld befinden, müsst ihr mit eurer Spitzhacke erst ausgraben. Danach kommen sie zum Vorschein und ihr könnt damit interagieren, um sie zu öffnen.

Falls ihr die genauen Fundorte lieber auf Video anschauen möchtet, binden wir euch hier ein YouTube-Video ein, dass 18 der Fundorte näher zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Lohnt es sich die Truhen aufzusuchen? Wenn ihr euch mit starkem Loot ausrüsten möchtet, dann solltet ihr diese neuen Truhen anvisieren, denn ihr werdet garantiert mit den besten Waffen belohnt. Da die Kisten aber nicht immer spawnen, ist es auch ein Risiko für euch, wenn ihr sie direkt anfliegt.

Sollte sich dort keine Truhe befinden, dann könnt ihr schnell ins Kreuzfeuer gelangen, wenn die anderen Spieler schon schneller mit Waffen ausgerüstet sind. Begegnet ihr der Bunker-Truhe jedoch zufällig, dann lootet sie unbedingt!

Falls ihr nicht eine Jagd auf die starken Truhen machen möchtet, dann habt ihr in Season 6 auch die Möglichkeit euch selbst coole Waffen zu basteln. Mit dem neuen Feature könnt ihr euch jetzt Urzeit-Waffen herstellen, die es so bis jetzt noch nicht in Fortnite gab.