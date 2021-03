In Season 6 von Fortnite: Battle Royale sind Hühner eine Geheimwaffe. Denn nicht viele kennen die Tricks, zu denen sie in der Lage sind. Seht hier, wie irre weit ihr mit ihnen fliegen könnt.

Was ist das für ein Trick? Ihr habt sicherlich schon die neuen Federviecher gesehen, die sich jetzt zusammen mit Wölfen und Wildschweinen auf der Map von Season 6 in Kapitel 2 von Fortnite umhertreiben. Sie verlangsamen nicht nur euren Fall, sondern lassen euch stark abheben.

Spieler testeten das jetzt mit Sprung-Pads und das Ergebnis ist ein Trick, den jeder nutzen sollte.

“Ich landete in Risky!”

So sieht das aus: Der Spieler ItsWayzy (via Twitter) teilte seine Erfahrung mit dem Hühner-Flug mit Hilfe eines Videos. Zu Beginn läuft er mit dem Huhn über dem Kopf zu einem der Launch-Pads, das ihr auf der neuen Map von Season 6 findet.

Dann betritt er das Launchpad und wird zusammen mit dem Huhn in die Luft geworfen. In der katapultartigen Vorwärtsbewegung macht das Gespann so einige Meter gut. Selbst der Spieler kann nicht fassen, wie weit er fliegt. Kommentar den Flug mit “oh mein Gott”. Lachend erklärt er, als er auf einer Holzkonstruktion landet “Ich landete in Risky”.

Das Video des außergewöhnlichen Fluges binden wir euch hier ein:

So funktioniert der Trick

Das müsst ihr dafür tun: Überall auf der Map findet ihr jetzt wilde Tiere. Macht euch auf die Suche nach einem Huhn. Und tut das am besten in der Nähe von einem der neuen Guardian Spires. Die findet ihr alle am Rand der Urzeit-Region, die rund um den Mittelpunkt “The Spire” verteilt ist. Damit ihr vor Wölfen und Wildschweinen sicher seid, empfiehlt sich der neue Jägermantel aus Season 6.

Findet ein Huhn und beginnt, es zu jagen. Doch seid flink, denn es wird versuchen, vor euch zu flüchten. Dafür wechselt es schnell die Richtungen und versucht euch abzuschütteln. Jagt das Huhn und packt es. Begebt euch damit zu einem der Launch-Pads, die ihr bei den Guardian Spires findet.

Zusammen mit dem Huhn auf eurem Kopf betretet ihr jetzt das Launch-Pad und seht, wie ihr irre weit über die Karte fliegt.

Wofür ist das gut? Es gibt verschiedene Situationen, in denen so ein irrer Hühner-Flug gelegen kommt. Wenn sich der Sturm zusammenzieht und ihr schnell vorankommen müsst. Oder auch, wenn ihr von Gegnern umzingelt seid und schnell fliegen müsst.

Habt ihr die neue Map von Fortnite mit all ihren Tricks schon ausprobiert, oder seid ihr so weit noch gar nicht gekommen? MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp verbrachte die ersten Stunden nur mit ihren Skins.