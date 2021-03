In Fortnite: Battle Royale ist Season 6 gestartet und brachte einige neue coole Features. Spieler konnten sich also reinstürzen und jede Menge neue Dinge im Spiel entdecken. MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp hat jedoch die ersten Stunden mit dem Ausfeilen ihrer Skins verbracht, statt die neue Map zu erkunden.

Was ist gerade los in Fortnite? In Fortnite wurde das Update 16.00 aufgespielt, das eine neue Season aufspielte. Die neue Season 6 brachte nicht nur einen neuen Battle-Pass, sondern eine Menge neuer Features wie Jagen von wilden Tieren und Urzeit-Waffen. Einige neue Features waren jedoch nicht gleich auf den ersten Blick ersichtlich, so kann man jetzt nämlich noch mehr Skin-Presets speichern.

Die Möglichkeit, Skin-Presets zu speichern, ist nicht neu in Fortnite, doch bisher konnte man nur 10 Presets einstellen, mit denen man dann variieren konnte. Seit dem Start von Season 6 könnt ihr 100 Voreinstellungen treffen und diese im Zufallsmodus abwechseln lassen.

Spieler können jetzt permanent sogar 100 kosmetische Outfits speichern.

100 Presets? Da habe ich gleich was zu tun!

So liefen meine ersten Stunden in Season 6: Als ich am Abend endlich Zeit hatte, um mich an die PS4 zu setzen, freute ich mich schon die neue Season zu erforschen. Ich startete Fortnite und spielte das Solo-Event, das ziemlich grandios war. Danach sollte schon die erste Runde starten, doch ich ging zum Spind und entdeckte, dass man jetzt 100 Plätze für Skin-Presets zur Verfügung hat.

Ein paar Skins könnte ich ja noch vor der Runde fertigstellen und speichern, dachte ich mir. In meinem Spind befinden sie einige Skins und am liebsten würde ich alle gleichzeitig tragen – so ein Feature ist also ideal, weil man da im Zufallsmodus variieren kann. Voller Freude machte ich mich ans Feilen meiner Lieblingsskin und suchte da coole Kombis aus.

Total vertieft merkte ich dann, dass schon eine lange Zeit vergangen war und es langsam spät wurde. Die neue Season musste ich ja auch noch ausprobieren! Leider reichte die Zeit aber nur für ein paar Runden, in denen ich gerade mal die neuen Orte auf der Map erkunden und ein paar der neuen Urzeit-Waffen ausprobieren konnte.

Fortnite Season 6: So stellt ihr die neuen Urzeit-Waffen her

So hatte ich mir den Start von Season 6 nicht gerade vorgestellt, denn während ich da an Skin-Kombis feilte, entdeckten die anderen Spieler wohl die neue Map und die ganzen coolen Features. Da merkt man wieder, dass Skins eine meiner Lieblingsgegenstände im Spiel sind – da kann man sich wohl schon mal ein bisschen Zeit dafür nehmen, oder? Jetzt werde ich mich aber auf die Season selbst konzentrieren und freue mich schon die ganzen neuen Features zu entdecken.

Immerhin muss ich noch einiges spielen, wenn ich den Battle-Pass der Season 6 freischalten möchte. Wie war es bei euch? Habt ihr euch gleich auf die neue Map der Season 6 gestürzt oder habt ihr auch erst ein paar Skin-Kombis ausgesucht und gespeichert?